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Главные новости Ямала
13:53  10 января 2018 2

На Ямале из-за аномальных температур растаяли дороги

Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
По словам спасателей, на переправах лед оказался слишком тонкимФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале закрыто 74 из 114 ледовых переправ. Фактически же в регионе сегодня действует всего одна зимняя трасса. Открыть больше, по словам спасателей, не позволяют погодные условия.

«У нас аномально теплая погода, минус 5 — минус 10 градусов. Снега очень много, лед не успевает промерзнуть до нужной толщины, а она должна быть минимум 30-35 см, чтобы инспекторы могли освидетельствовать переправу», — цитирует ТАСС начальника отдела безопасности на водных объектах регионального ГУ МЧС Александра Макарова.

По словам представителя МЧС, если год назад в это же время в регионе действовало 114 переправ, то сейчас открыто только 40 на девяти зимних дорогах. При этом фактически функционирует лишь одна трасса общего пользования, Уренгой — Красноселькуп, а остальные являются технологическими.

О проблемах с зимними трассами власти региона говорят с начала года. В частности, 7 января несколько десятков водителей застряли на маршруте Салехард — Надым. ЧП стало темой расширенного заседания правительства ЯНАО.

Игорь Чукреев
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