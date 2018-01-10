На Ямале из-за аномальных температур растаяли дороги

На Ямале закрыто 74 из 114 ледовых переправ. Фактически же в регионе сегодня действует всего одна зимняя трасса. Открыть больше, по словам спасателей, не позволяют погодные условия.
«У нас аномально теплая погода, минус 5 — минус 10 градусов. Снега очень много, лед не успевает промерзнуть до нужной толщины, а она должна быть минимум 30-35 см, чтобы инспекторы могли освидетельствовать переправу», — цитирует ТАСС начальника отдела безопасности на водных объектах регионального ГУ МЧС Александра Макарова.
По словам представителя МЧС, если год назад в это же время в регионе действовало 114 переправ, то сейчас открыто только 40 на девяти зимних дорогах. При этом фактически функционирует лишь одна трасса общего пользования, Уренгой — Красноселькуп, а остальные являются технологическими.
О проблемах с зимними трассами власти региона говорят с начала года. В частности, 7 января несколько десятков водителей застряли на маршруте Салехард — Надым. ЧП стало темой расширенного заседания правительства ЯНАО.