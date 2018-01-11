19:41 11 января 2018 4

«Свечка» возле ЦУМа остановит движение в центре Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Высотный многофункциональный деловой центр в центре Тюмени, который намерено построить ООО «Тюменский ЦУМ» на улице Орджоникидзе рядом с Центральным рынком, грозит спровоцировать скандал. Архитектор, который участвовал в разработке «свечки», уверен, что центру города нужен «доминирующий» объект, который привлечет внимание жителей и гостей. Между тем на подъездах ближайших к стройке домов уже появились листовки, призывающие горожан прийти и выразить свое мнение по поводу этой идеи. Вопрос о 25-этажном офисном здании будет рассмотрен на публичных слушаниях 15 января.

Распоряжение о проведении публичных слушаний глава администрации Тюмени Александр Моор подписал 25 декабря. Документ размещен на портале Tyumendoc.ru. Публичные слушания пройдут 15 января с 18:00 до 18:30. Последним в списке вопросов, вынесенных на обсуждение, значится предложение ООО «Тюменский ЦУМ», который хочет получить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта — «Многофункциональный деловой центр по ул. Орджоникидзе — Ленина в г. Тюмени» на земельном участке на улице Орджоникидзе. «Предельное количество этажей — 25», — говорится в документе.

Судя по кадастровому номеру участка, речь идет о незавершенной стройке за зеленым забором, который уже почти два года «украшает» территорию рядом с площадью Единства и Согласия. «URA.RU» ранее писало, что летом 2016 года ЦУМ начал там строительство своего управленческого офиса. Стройка должна была завершиться еще в декабре 2017 года, и тогда речь шла лишь о двухэтажном здании площадью 419 квадратных метров.

На подъездах ближайших к стройке домов уже появились объявления с призывом к жильцам прийти на публичные слушания. «Они хотят изуродовать наш город! — гласит листовка. — 25-этажное офисное здание в самом центре Тюмени! (…) Мы получим транспортный коллапс в центре города и последний гвоздь в крышку гроба архитектурного облика столицы Западной Сибири! Пока еще можно повлиять на это решение, но после 15.01.2018 будет уже поздно!»

Депутат Тюменской городской думы от ЛДПР Мурат Тулебаев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сообщил, что намерен прийти на слушания, выяснив предварительно полную информацию о потенциальной стройке. «Насколько я знаю, у нас решением Тюменской городской думы в центральной части города свыше девяти этажей застраивать нельзя, — пояснил он. — Это не только может привести к транспортному коллапсу, но и внешний вид центра города не улучшит. Центр все же, наверное, должен быть больше обустроен для пешеходов, для гостей нашего города, которые могли бы здесь прогуляться, посмотреть».

Тюменский архитектор Нурлан Сапаров считает, что в строительстве высотки в самом центре Тюмени нет ничего плохого, ни с архитектурной, ни с социальной точки зрения. Но лишь в том случае, если застройщик решит вопрос с транспортной развязкой в этом районе. «Повлияло ли строительство „Высоцкого“ на жизнь центра Екатеринбурга? Конечно! И этот 24-этажный комплекс тоже повлияет на жизнь Тюмени. Особенно на транспортный узел, — прокомментировал Сапаров. — Там сегодня совершенно не решена транспортная проблема на улицах Герцена, Мориса Тереза и Профсоюзная, да еще рядом улица Ленина и пешеходный бульвар. А если еще учесть то, что в этом районе находится арбитражный суд, который тоже расширяется до 12 этажей, то станет понятно, что дополнительных проблем с действующей развязкой город получит сполна».

Нурлан Сапаров напомнил, что проект реконструкции тюменского ЦУМа, с 24-этажной свечкой, уже обсуждался в Тюмени около 10 лет назад, тогда его делала мастерская архитектора Андрея Табанакова, а непосредственно разрабатывал Александр Барузман, состоявшийся архитектор, который работает сейчас в США. Кстати, сегодняшний ЦУМ реконструирован в рамках этого проекта. И это был, по мнению Сапарова, довольно удачный проект, который получил положительное решение градостроительного совета, но не был реализован. «Я не вижу в реализации этого проекта ничего плохого, но лишь в том случае, если разработчики решат транспортную проблему. В противном случае это здание несмотря на всю красоту и современность не вызовет ничего кроме нареканий у пешеходов, водителей, сотрудников ГИБДД и всех окружающих», — добавил Сапаров.

Современный тюменский ЦУМ реконструирован в рамках проекта, в который входило и 24-этажное здание Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Андрей Табанаков подтвердил, что действительно проект реконструкции тюменского ЦУМа в 2006 году разрабатывала его «Мастерская архитектора Табанакова». «Этот проект получил высокие оценки на градостроительном совете, — сообщил он «URA.RU» и заметил, что сегодня в центре Тюмени разрешено многоэтажное строительство в некоторых районах. «Например, в районе ж\д вокзала стоят 25-этажные дома. И возможность строительства возле ЦУМа никто не исключал. Что же касается транспортной схемы, то, если обеспечивается необходимое количество машиномест для парковок, если разрешение на строительство получено, экспертизы пройдены, почему бы не строить? Облик города от наличия в нем 25-этажки не пострадает. И в центре города доминирующие объекты должны быть», — подчеркнул Табанаков.

Напомним, что год назад ООО Многопрофильный центр «Фортис» также пытался получить разрешение на строительство в центре Тюмени 11-этажного здания гостиницы — оно должно было разместиться недалеко от ЦУМа, на Цветном бульваре. Однако компания сама отозвала свое предложение, и на публичных слушаниях оно не рассматривалось.