Звезда «Гарри Поттера» рассказала о многочисленных сексуальных домогательствах

02:30 12 января 2018 0

Эмма Уотсон заявила, что с домогательствами сталкивались и ее коллеги ФОТО: Flickr, UN Women

Знаменитая голливудская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы Грейнджер в знаменитой киносаге «Гарри Поттер», назвала себя жертвой многочисленных сексуальных домогательств. Кинозвезда отметила, что ситуация с приставаниями в Великобритании не лучше, чем в США.

«Я пережила полный комплект сексуальных домогательств. Но меня удивляет то, что мой опыт не уникален — с этим же сталкивались мои друзья и коллеги», — заявила Уотсон.

Также актриса рассказала, что проблема сексуальных домогательств прочно укоренилась в обществе. Кроме этого, она обратила внимание на статистику, согласно которой только в Великобритании огромное число женщин в возрасте от 18 до 24 лет сообщают о том, что сталкивались с приставаниями на рабочем месте, передает телеканал 360.

Эмма Уотсон также известна широкой аудитории своими ролями в фильмах «Красавица и чудовище», «Хорошо быть тихоней», «Ной», «Сфера» и многих других.