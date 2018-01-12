{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
11 января 2018
02:30  12 января 2018 0

Звезда «Гарри Поттера» рассказала о многочисленных сексуальных домогательствах

Эмма Уотсон заявила, что с домогательствами сталкивались и ее коллегиФОТО: Flickr, UN Women

Знаменитая голливудская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы Грейнджер в знаменитой киносаге «Гарри Поттер», назвала себя жертвой многочисленных сексуальных домогательств. Кинозвезда отметила, что ситуация с приставаниями в Великобритании не лучше, чем в США.

«Я пережила полный комплект сексуальных домогательств. Но меня удивляет то, что мой опыт не уникален — с этим же сталкивались мои друзья и коллеги», — заявила Уотсон.

Также актриса рассказала, что проблема сексуальных домогательств прочно укоренилась в обществе. Кроме этого, она обратила внимание на статистику, согласно которой только в Великобритании огромное число женщин в возрасте от 18 до 24 лет сообщают о том, что сталкивались с приставаниями на рабочем месте, передает телеканал 360.

Эмма Уотсон также известна широкой аудитории своими ролями в фильмах «Красавица и чудовище», «Хорошо быть тихоней», «Ной», «Сфера» и многих других.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров