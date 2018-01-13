Сенаторы Алексей Пушков и Сергей Цеков считают неудачным заявление премьера-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что Киев готов принять украинский флот вместе с Крымом. По их словам, украинская сторона в этом вопросе забывает спросить мнение людей, которые проживают на полуострове.
«Гройсман неудачно пошутил: Киев не готов никого принять — нет ни денег, ни кредитов, в казне — 5 млрд, а надо отдавать 38. Наглость, говорят, второе счастье, но в этом случае скорее признак небольшого ума», — написал в Twitter глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление Гройсмана в беседе с RT, отметил, что Украина никогда не спрашивала мнение жителей Крыма. «У них отношение к Крыму как к территории без людей, как к куску земли. Они совершенно не интересуются мнением тех, кто здесь проживает, — отметил Цеков. — Нам достаточно того, что мы находились с ними 20 с лишним лет». При этом сенатор предположил, что Киев все же выведет всю военную технику, в том числе и свой флот из Крыма. «Если они не заберут её сегодня, то это произойдёт завтра. А вся их бравада, я считаю, напоказ и не от большого ума», — подчеркнул Цеков.
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель напомнил премьеру Гройсману, что Крым давно вышел из состава Украины, пишет информагентство Nation News. Сделано это было по решению людей, которые проживают на полуострове. По словам Гемпеля, российская сторона готова к диалогу с Украиной, но не видит отклика со стороны официального Киева.
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман ответил на заявление российского президента Владимира Путина относительно возврата Украине военной техники, которая осталась в Крыму, предложив вернуть вместе с ней и сам полуостров, напоминает портал «Русская планета».