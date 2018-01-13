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13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
00:27  13 января 2018 0

Премьер Украины предложил Путину вернуть Киеву Крым вместе с военной техникой. В России посмеялись и посоветовали психиатра

Митинг посвященный присоединению Крым к России. Сургут, крым наш, митинг, флаг крыма
Возврат Крыма Украине политики называют тупиковым разговоромФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал предложение президента России Владимира Путина, который заявил о готовности вернуть Киеву оставшуюся в Крыму военную технику. Украинский политик предложил российскому лидеру вернуть вместе с техникой сам полуостров, а в ответ на это подвергся критике и насмешкам.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице. Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошёл в состав России и назад никогда не вернётся. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может», — рассказал RT зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Россия, по его словам, готова сотрудничать с Украиной, однако пока не видит такого же желания со стороны Киева. «Сказанное Гройсманом — тупиковый разговор. Думаю, они сегодня ещё не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики», — добавил собеседник агентства.

Пользователи социальных сетей, в свою очередь, с иронией отнеслись к словам украинского премьера, пишет Nation News.

В четверг, 11 января, напомним, Владимир Путин во время встречи с журналистами заявил о готовности вернуть военные корабли и боевые самолеты Украине, которые остались в Крыму.

Сергей Демин
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