00:27 13 января 2018 0

Возврат Крыма Украине политики называют тупиковым разговором Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал предложение президента России Владимира Путина, который заявил о готовности вернуть Киеву оставшуюся в Крыму военную технику. Украинский политик предложил российскому лидеру вернуть вместе с техникой сам полуостров, а в ответ на это подвергся критике и насмешкам.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице. Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошёл в состав России и назад никогда не вернётся. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может», — рассказал RT зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Россия, по его словам, готова сотрудничать с Украиной, однако пока не видит такого же желания со стороны Киева. «Сказанное Гройсманом — тупиковый разговор. Думаю, они сегодня ещё не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики», — добавил собеседник агентства.

Пользователи социальных сетей, в свою очередь, с иронией отнеслись к словам украинского премьера, пишет Nation News.

В четверг, 11 января, напомним, Владимир Путин во время встречи с журналистами заявил о готовности вернуть военные корабли и боевые самолеты Украине, которые остались в Крыму.