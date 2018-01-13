23:48 13 января 2018 0

Военные корабли ВМС Украины, оставленные в Крыму, находятся в плачевном состоянии Фото: Youtube (скриншот видео)

Военную технику, которая принадлежит Украине и которая с 2014 года вынужденно находилась в Крыму, необходимо тщательно проверять на наличие скрытых взрывных устройств. Об этом заявил экс-глава генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По словам украинского военного, в истории уже были примеры: итальянцы и немцы якобы заваривали в корпуса кораблей «подрывные устройства», которые приводились в действие в нужный момент. В частности, генерал сослался на катастрофу линкора «Новороссийск» в 1955 году (по одной из версий, корабль, ранее принадлежавший Италии, был уничтожен в результате диверсии, хотя комиссия пришла к выводу, что это произошло в результате подрыва немецкой морской мины времен войны).

При этом Игорь Романенко уверен: технику, которую Россия вернет Украине, необходимо обследовать еще в Крыму. «Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника — чтобы принимать ее или нет», — приводит заявление генерала РИА «Новости».

Генерал Романенко известен своими антироссийскими заявлениями. В частности, в октябре прошлого года он предрекал российское вторжение с использованием подводных лодок, а в декабре — посчитал необходимым указать, что мост через Керченский пролив уязвим для авиации и ракет.

Отметим, 11 января президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вернуть военную технику, оставшуюся на полуострове. Как писало «URA.RU», российский лидер подчеркнул, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Сами жители Крыма также засняли военные корабли ВМС Украины, оставленные в Крыму — техника сильно запущена.