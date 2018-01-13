{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 января 2018
Главные новости Москвы
14:15  13 января 2018 2

Забирать нечего. Жители Крыма продемонстрировали состояние украинских кораблей. ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабль, мель
Украинские корабли успели заржаветь (архивный снимок)Фото: Pixabay
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Украинские корабли, оставшиеся в Крыму, сильно заржавели. Жителям полуострова удалось снять на видео несколько судов, которые накануне президент РФ Владимир Путин предложил вернуть Киеву.

В объектив камеры попали морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец», сообщает телеканал «Звезда». На каждом из судов видны следы ржавчины. Как уточняет телеканал, с момента перехода Крыма в состав России, украинские корабли находятся под контролем Черноморского флота ВМФ РФ.

11 января президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вернуть военную технику, оставшуюся на полуострове. Российский лидер подчеркнул при этом, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Украинский премьер-министр Владимир Гройсман в ответ заявил, что Украина готова забрать технику, но только вместе с Крымом. Как пишет информагентство Nation News, в соцсетях предложение Гройсмана высмеяли.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров