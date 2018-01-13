Украинские корабли, оставшиеся в Крыму, сильно заржавели. Жителям полуострова удалось снять на видео несколько судов, которые накануне президент РФ Владимир Путин предложил вернуть Киеву.
В объектив камеры попали морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец», сообщает телеканал «Звезда». На каждом из судов видны следы ржавчины. Как уточняет телеканал, с момента перехода Крыма в состав России, украинские корабли находятся под контролем Черноморского флота ВМФ РФ.
11 января президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вернуть военную технику, оставшуюся на полуострове. Российский лидер подчеркнул при этом, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Украинский премьер-министр Владимир Гройсман в ответ заявил, что Украина готова забрать технику, но только вместе с Крымом. Как пишет информагентство Nation News, в соцсетях предложение Гройсмана высмеяли.