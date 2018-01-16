04:22 16 января 2018 0

Сбор подписей осуществлялся на режимных объектах в рабочее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата в президенты России, собранные на двух режимных заводах Курганской области. Причина — сбор подписей проходил на предприятиях в рабочее время, что грубо нарушает законодательство, рассказал журналистам пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

О произошедшем стало известно от областной федерации профсоюзов, которая обратилась в курганское отделение КПРФ. Партия составила жалобу в Центризбирком о нарушении закона «О выборах президента». В документе говорится, что 11 января в рабочее время среди работников цеха №120 ОАО «Курганмашзавод» [производит БМП] проходил сбор подписей. Администрация обязала всех сотрудников цеха принести удостоверяющие личность документы. Аналогичным образом ситуация якобы сложилась в производственных помещениях ООО «Курганхиммаш».

Коммунисты, как пишет «Коммерсант», выразили недоумение по поводу того, как сборщики проникли на территорию режимных объектов, какими являются «Курганмашзавод» и «Курганхиммаш», отметив, что такие нарушения «дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов».