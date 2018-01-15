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16 января 2018
15 января 2018
17:13  15 января 2018 4

Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина. СКРИН

Сбор подписей за Путина. Челябинск, путин 2018
На главной странице размещены фотография кандидата, его цитата и достиженияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Заработал предвыборный сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина. На портале Putin2018.ru будет своевременно обновляться информация о новых и действующих проектах самовыдвиженца.

Как сообщила РЕН ТВ Елена Шмелова, один из сопредседателей избирательного штаба Путина, на ресурсе можно будет ознакомиться с перечнем доверенных лиц кандидата. «Сейчас сформирована только часть перечня — в него уже входят 294 человека из разных сфер деятельности», — рассказала она. Всего в список доверенных лиц войдут порядка 600 человек.

На главной странице портала размещена фотография Владимира Путина и приведена его цитата: «Если я за что-то берусь, я стараюсь довести дело либо до логического завершения, либо как минимум привести это дело к максимальному эффекту». Портал представляет достижения России в годы правления Путина и предлагает ознакомиться с его планами на будущее страны.

Еще один из разделов сайта посвящен сообществам, поддерживающим Путина в соцсетях. В списке — сообщества «Клуб друзей Владимира Путина», «Вежливые люди» и самое крупное — Kremlin Russian, с 1 млн подписчиков.

Главная страница портала
Фото: скриншот портал putin2018

Как сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов, избирательный сайт заработал сразу по двум адресам — putin2018.ru и путин2018.рф. Его создание оплачено из средств предвыборного фонда. «Стоимость разработки и сопровождения проекта на предвыборной период составила около 1,5 млн рублей», — цитируют Кондрашова «Ведомости».

По его словам, разработчик предвыборного сайта Путина — «одна из ведущих студий Рунета Notamedia, имеющая огромный опыт в производстве». В портфолио проектов Notamedia, помимо прочих, сайты Минкультуры, Роскосмоса, проекта «Россия — моя история», «Советского спорта», порталы mos.ru и платежной системы «Мир».

Иван Антонов
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