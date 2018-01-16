Энергетики наградили лучших клиентов Зауралья

Энергосбытовая компания «Восток» определила «Энергопартнеров-2017» по итогам года. Добросовестных плательщиков Зауралья энергетики поощрили дипломами и статуэтками.
Обладателями наград стали клиенты «ЭК «Восток» — юридические лица Кургана и области, потребители энергоресурсов. Из 11 тысяч компаний энергетики выбрали около 50.
В отрасли «Промышленность» «энергоОскар» получили: «Синтез», «Макфа», «Далур», Северо-западное управление автомобильных дорог и другие.
Среди бюджетных предприятий «Энергопартнерами — 2017» стали Курганский областной колледж культуры, Курганская областная станция переливания крови, Курганский областной кардиологический диспансер, Курганский государственный театр драмы, Курганский дом ребенка специализированный, администрация города Шумихи и другие.
В номинации «Прочие» лучшими стали предприятия торговли, сферы услуг, а также операторы связи: «Т2 Мобайл», «Ростелеком», «Мобильные ТелеСистемы» и другие.
Лауреаты премии четко выполняют договорные обязательства, регулярно оплачивают энергоресурсы, внедряют энергосберегающие технологии, применяют современные системы учёта и контроля энергопотребления, пояснили в энергокомпании. «Своевременные расчеты за электричество были, есть и будут главным гарантом стабильной работы энергетической отрасли, которая, в свою очередь, обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение всех категорий потребителей, развитие всех секторов экономики, — отметил директор «Энергосбыта» — филиала АО «ЭК «Восток» Игорь Пушкарев. — Я благодарю наших добросовестных клиентов за надежность и успешное сотрудничество и надеюсь на дальнейшее конструктивное деловое партнерство».