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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Свердловской области
14:19  16 января 2018 1

Без Москвы ничего не работает: Куйвашев объяснил частые поездки в столицу

Пресс-конференция ЭКСПО–2025. Москва, куйвашев евгений, expo 2025, экспо 2025
Визиты в столицу необходимы для продвижения уральских проектовФото: Антон Белицкий © URA.RU

Частые визиты в Москву губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева объясняются рабочей необходимостью, а не любовью к столице России. Так глава региона на ежегодной пресс-конференции во вторник, 16 января, объяснил свои регулярные поездки в столицу в течение всего 2017 года.

«Работа в Москве — это часть работы губернатора. Какая такая любовь? С 1-го по 9-е мы отдыхали. В декабре был Госсовет, оргкомитет по продвижению заявки Екатеринбурга, было совещание в правительстве. Как только есть необходимость — я туда лечу. Это важно для наших проектов. Без решения Москвы сложно пробить вопрос», — объяснил Куйвашев.

Последние две недели 2017 года глава региона проработал в Москве, делая перерывы лишь на заседания регионального правительства. Первый понедельник после новогоднего отпуска, 15 января, Евгений Куйвашев также встретил в столице, где принял участие в ряде закрытых совещаний, посвященных выборами президента России.

Антон Ольшанников
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