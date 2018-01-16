14:19 16 января 2018 1

Визиты в столицу необходимы для продвижения уральских проектов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Частые визиты в Москву губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева объясняются рабочей необходимостью, а не любовью к столице России. Так глава региона на ежегодной пресс-конференции во вторник, 16 января, объяснил свои регулярные поездки в столицу в течение всего 2017 года.

«Работа в Москве — это часть работы губернатора. Какая такая любовь? С 1-го по 9-е мы отдыхали. В декабре был Госсовет, оргкомитет по продвижению заявки Екатеринбурга, было совещание в правительстве. Как только есть необходимость — я туда лечу. Это важно для наших проектов. Без решения Москвы сложно пробить вопрос», — объяснил Куйвашев.

Последние две недели 2017 года глава региона проработал в Москве, делая перерывы лишь на заседания регионального правительства. Первый понедельник после новогоднего отпуска, 15 января, Евгений Куйвашев также встретил в столице, где принял участие в ряде закрытых совещаний, посвященных выборами президента России.