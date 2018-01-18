05:14 18 января 2018 0

Молодой человек прослужил полгода и думал над тем, чтобы подписать контракт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные следователи возбудили второе уголовное дело по факту смерти 20-летнего солдата-срочника на авиабазе Сокол под Пермью. В доведении до самоубийства молодого человека, призванного из Магнитогорска, подозревают двух его сослуживцев.

Как сообщает портал 59.ру, по подозрению в причастности к этому преступлению уже задержан сослуживец погибшего военнослужащего. Военные следователи уже направили в суд ходатайство об аресте подозреваемого на период следствия. Второй подозреваемый в настоящее время находится на лечении в стационаре медучреждения. Оба уголовных дела были объединены в одно производство. По имеющейся информации, подозреваемые — военнослужащий, призванный из Дагестана, а также его брат.

Между тем, родственники погибшего солдата по-прежнему уверены, что имело место убийство, а не суицид и намерены доказать это. Как ранее писало «URA.RU», для этого они заказали проведение независимой экспертизы. Молодой человек был призван полгода назад. Незадолго до случившегося его перевели в роту охраны, а 5 января его тело с признаками суицида было обнаружено в душевой. По словам родственников, парень ранее говорил о том, что с ним может произойти несчастье.