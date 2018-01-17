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18 января 2018
17 января 2018
18:42  17 января 2018 0

«Это убийство». Родственники погибшего в Перми солдата не верят в суицид

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Молодой человек был доволен службой в армии и хотел подписать контрактФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сестра солдата-срочника, погибшего в части на пермском аэродроме «Сокол» считает, что ее брата убили. Девушка рассказала «URA.RU», что семья молодого человека заказала независимую экспертизу, результаты которой будут готовы уже на следующей неделе.

Напомним, тело солдата из Магнитогорска, проходившего военную службу на аэродроме «Сокол», нашли в душевой 5 января. Следствие пришло к выводу, что молодой человек покончил с собой. Звучала даже версия, что парень пошел на этот роковой шаг из-за девушки. Однако родственники парня не верят в суицид. «Мы считаем, что это было убийство, — рассказала „URA.RU“ девушка. — В конце этой недели будет готова государственная экспертиза, которая должна показать причины смерти, мы еще заказали независимую — ее результаты будут в начале следующей недели».

Юлия рассказала, что парень был доволен военной службой. «За день до своей смерти он звонил маме и говорил, что хочет подписать контракт. Он хотел служить», — говорит собеседница. Сестра солдата также добавила, что у ее брата не было никакой девушки, поэтому он не мог наложить на себя руки из-за несчастной любви.

Во вторник, 16 января, в Перми прошел пикет с требованием тщательного и всестороннего расследования гибели магнитогорца. Организаторы акции верят в суицид солдата, но считают, что парня довели конфликты с сослуживцами и наплевательское отношение офицеров к этой ситуации. Также среди пермских общественников прозвучала версия, что сослуживец учинил над парнем сексуальное насилие, но сестра молодого человека опровергла эти домыслы.

Анна Белкина
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