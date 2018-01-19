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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
16 января 2018
12:07  19 января 2018 1

«Было минус 45, развлекались как могли». Ямальцы пускают салют из кипятка. ВИДЕО

В сорокаградусный мороз ямальцы развлекаются по-своемуФото: скриншот видео «ВКонтакте»

На Ямале установилась по-настоящему морозная погода, ниже минус 40 градусов. Жителей Нового Уренгоя такие холода не напугали, а дали повод придумать новое развлечение — пускать своеобразные салюты из кипятка.

Северяне запечатлели свое необычное развлечение на видео — ролики были опубликованы в группе «ГОРОРО|Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Герои съемки выплескивают из кружки воду на морозе, а она сразу же застывает и превращается в снежные хлопья. «Прикольно — надо тоже попробовать… Землянам нас не понять», — в комментариях ямальцы признаются, что такой ледяной фейерверк выглядит впечатляюще.

Видео: группа «ГОРОРО|Новый Уренгой», «ВКонтакте»

Дарья Корчак
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