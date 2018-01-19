В сорокаградусный мороз ямальцы развлекаются по-своему
На Ямале установилась по-настоящему морозная погода, ниже минус 40 градусов. Жителей Нового Уренгоя такие холода не напугали, а дали повод придумать новое развлечение — пускать своеобразные салюты из кипятка.
Северяне запечатлели свое необычное развлечение на видео — ролики были опубликованы в группе «ГОРОРО|Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Герои съемки выплескивают из кружки воду на морозе, а она сразу же застывает и превращается в снежные хлопья. «Прикольно — надо тоже попробовать… Землянам нас не понять», — в комментариях ямальцы признаются, что такой ледяной фейерверк выглядит впечатляюще.
Видео: группа «ГОРОРО|Новый Уренгой», «ВКонтакте»