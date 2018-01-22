Мужчина замерз насмерть в больничном городке в ХМАО

В Югре наступили морозы. Один человек погиб
В Нефтеюганске, на территории больничного городка, замерз насмерть житель Сургута. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в региональном управлении СКР.
По данным ведомства, трагедия произошла в ночь с 20 на 21 января на территории, прилегающей к медицинским учреждениям — в городе этот район называют больничным городком. Известно, что погиб мужчина 1984 года рождения. Следственный комитет ведет проверку по этому факту. В соцсетях очевидцы происшествия уточняют, что тело замершего нашли возле аптеки.
Югра, напомним, переживает сильнейшие за эту зиму морозы. Синоптики прогнозировали ранее, что на востоке ХМАО температура опустится ниже -50 градусов. В ночь, когда замерз сургутянин, в Нефтеюганске было около -40.