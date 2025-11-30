«Все лучшее в нас — ее отражение»: губернатор ХМАО поздравил женщин с Днем матери
День матери отмечают 30 ноября по всей России
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жительниц города с Днем матери. Он подчеркнул ее роль в жизни каждого ребенка и выразил благодарность за их труд.
«Мама учит главному не словами, а своей жизнью. Все лучшее, что есть в нас — это ее отражение. Дорогие мамы! В этот день хочется сказать вам просто: спасибо!» — рассказал губернатор в своем официальном telegram-канале.
Кухарук отметил, что мама помнит первые шаги, волнуется о благополучии и искренне радуется победам. Губернатор поблагодарил матерей за теплые объятия, поддержку и мудрость, пожелав им крепкого здоровья и гордости за своих детей.
