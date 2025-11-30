«Все лучшее в нас — ее отражение»: губернатор ХМАО поздравил женщин с Днем матери

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жительниц города с Днем матери. Он подчеркнул ее роль в жизни каждого ребенка и выразил благодарность за их труд.

«Мама учит главному не словами, а своей жизнью. Все лучшее, что есть в нас — это ее отражение. Дорогие мамы! В этот день хочется сказать вам просто: спасибо!» — рассказал губернатор в своем официальном telegram-канале.