Анна обогнала Амину, а Мухаммад сохранил лидерство: как в ХМАО называли новорожденных в ноябре
Самое необычное имя для мальчика в ХМАО в ноябре - Прохор
В Югре в ноябре самым популярным именем среди новорожденных мальчиков стал Мухаммад, а среди девочек — Анна. Месяцем ранее лидировало имя Амина. Данные опубликованы на портале ЗАГС.
«Самое популярное имя в ноябре для новорожденных мальчиков в ХМАО — Мухаммад, так назвали детей 337 человек», — следует из статистики ведомства. Имя Амина заняло второе место среди девочек: 192 новорожденные. Лидером стала Анна — 197 зарегистрированных имен.
В тройку популярных мужских имен также вошли Михаил — 248 новорожденных и Александр — 213. Среди девочек часто встречались София — 178 и Василиса — 161. Самыми редкими именами ноября стали Прохор среди мальчиков и Инобат среди девочек.
Ранее URA.RU сообщало, что в августе самыми популярными именами для новорожденных в ХМАО стали арабские имена. Имя Мухаммад получили 253 мальчика, а Аминой назвали 141 девочку.
