Анна обогнала Амину, а Мухаммад сохранил лидерство: как в ХМАО называли новорожденных в ноябре

Самое необычное имя для мальчика в ХМАО в ноябре - Прохор

В Югре в ноябре самым популярным именем среди новорожденных мальчиков стал Мухаммад, а среди девочек — Анна. Месяцем ранее лидировало имя Амина. Данные опубликованы на портале ЗАГС.

«Самое популярное имя в ноябре для новорожденных мальчиков в ХМАО — Мухаммад, так назвали детей 337 человек», — следует из статистики ведомства. Имя Амина заняло второе место среди девочек: 192 новорожденные. Лидером стала Анна — 197 зарегистрированных имен.

В тройку популярных мужских имен также вошли Михаил — 248 новорожденных и Александр — 213. Среди девочек часто встречались София — 178 и Василиса — 161. Самыми редкими именами ноября стали Прохор среди мальчиков и Инобат среди девочек.

