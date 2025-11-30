Как политики из ХМАО поздравили женщин с Днем матери
Некоторые югорские чиновники и политики поделились личными историями о своих мамах
Югорские чиновники и политики в своих соцсетях и комментариях для URA.RU поздравили женщин с Днем матери. Многие поделились личными историями и семейными традициями.
«Ты мне очень нужна»: замгубернатора ХМАО Исаков трогательно поздравил маму
Заместитель губернатора ХМАО Эдуард Исаков посвятил поздравление своей маме. В обращении он вспомнил детство и то, как мать поддерживала его на каждом этапе. «Любимая мамочка, спасибо за то, что всегда была и есть рядом. За то, что не спала ночами, когда я болел младенцем. За то, что в восемь лет отвела меня в секцию борьбы, за то, что после работы проверяла уроки и сейчас являешься прекрасной бабушкой для моих детей. В День матери хочу пожелать тебе и всем матерям здоровья, внимания и заботы. Живи долго, ты мне очень нужна», — написал он в своем канале. После этих слов Исаков подчеркнул, что старается не расстраивать близких и быть для них опорой.
Глава депздрава ХМАО начал день со звонка маме
Директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов рассказал, что начал день с звонка матери. «Утром я позвонил своей маме. Сказал ей, что люблю. Поблагодарил за первые шаги, за поддержку, за то, что всегда верила, даже тогда, когда я сам сомневался. Наши медики сегодня тоже позвонили своим мамам, чтобы сказать простое, но важное: люблю тебя», — написал он. Паськов отметил, что для него этот праздник — повод вспомнить, как много в судьбе человека зависит от материнского участия.
Роман Белкин о Дне матери: «Главное — быть рядом и сказать, как сильно любишь»
Директор департамента занятости населения ХМАО Роман Белкин поделился своими семейными привычками. «В нашей семье какой-то особой традиции нет. Ценю простые, но искренние моменты: дарю маме и супруге цветы, говорю самые теплые слова. Стараемся собраться за общим столом. В этом году планирую поступить так же. Главное — быть рядом и сказать маме, как сильно ее люблю», — рассказал он в разговоре с URA.RU. Белкин отметил, что праздник напоминает о необходимости уделять близким больше внимания.
Глава района ХМАО приготовил жульен и обратился к матерям с теплыми словами
Глава Белоярского района Сергей Маненков отметил День матери по-своему. В честь праздника он приготовил жульен, а затем обратился к женщинам округа. «Сегодня мы отмечаем День матери. Дорогие мамы, поздравляю всех вас с праздником. Желаю гармонии в каждой семье. Спасибо за то, что вы дарите нам жизнь», — написал он. Маненков подчеркнул, что поддержка и теплая атмосфера в семье — главная ценность.
Депутат из Нижневартовска отметил юбилей мамы и День матери
Депутат думы Нижневартовска Анатолий Криста связал поздравление с личным событием. «Для меня этот праздник имеет особое, личное звучание. Вчера мы всей семьей поздравляли с 80-летним юбилеем мою маму. И глядя на нее, я вновь поражался тому, сколько силы, мудрости и любви хранят в себе материнские сердца», — отметил он. Криста добавил, что праздник стал для его семьи особенно эмоциональным и теплым.
