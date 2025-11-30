Логотип РИА URA.RU
В Сургуте на женщину напал сотрудник магазина после замечания

30 ноября 2025 в 11:36
Посетительница указала продавцам на товары без ценников

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В магазине Сургута местная жительница сделала замечание продавцам магазина об отсутствии ценников на товарах, но в ответ сотрудник магазин оскорбил ее и толкнул. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о хулиганских действиях в отношении женщины.

«В соцмедиа сообщается, что в Сургуте после того, как местная жительница сделала продавцам магазина замечание об отсутствии ценников на товарах, мужчина, представившийся заместителем директора магазина, оскорбил ее и толкнул на глазах у ребенка», — говорится в telegram-канале Инфоцентра СК России. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Руководителю СУ СК России по ХМАО необходимо доложить о ходе расследования уголовного дела. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

