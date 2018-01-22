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23 января 2018
22 января 2018
22:02  22 января 2018 1

Украина отказалась забирать из Крыма свою военную технику

За три года украинские корабли покрылись ржавчинойФото: соцсети
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Крым вернулся в состав России
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Украинская сторона не собирается забирать с Крымского полуострова свою военную технику. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Украины Павла Климкина сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Киев не получал официального обращения от Москвы. Кроме того, у сторон нет никакого диалога по вопросам, которые посвящены статусу Крыма», — цитирует главу ведомства Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в ходе встречи с журналистами 11 января президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине оставшуюся от нее технику: корабли, самолеты, бронетехнику. Сегодня же Климкин выступил с инициативой снести в Киеве Арку дружбы народов и сдать ее в металлолом, так как она построена из дорогостоящих листов титана. Этот монумент воздвигли в самом центре Киеве в 1982 году, памятник посвящен 60-летнего юбилея создания СССР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захрова назвала идею Климкина вандализмом.

Александр Лукманов
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