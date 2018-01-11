23:05 11 января 2018 0

Президент России рассказал о состоянии военной техники, принадлежавшей Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия готова вернуть Украине военную технику, оставшуюся в Крыму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с журналистам в Москве, 11 января.

«Мы готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась», — цитирует президента России РИА «Новости».

Путин уточнил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Помимо этого на территории полуострова сохранился значительный боезапас, принадлежавший ВСУ, однако его транспортировка слишком опасна из-за плачевного состояния боеприпасов. Москва предложила украинскому руководству провести совместные мероприятия по утилизации опасных снарядов и бомб.