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12 января 2018
11 января 2018
23:05  11 января 2018 0

Россия согласилась отдать Украине оставшиеся в Крыму боевые корабли и самолеты

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент России рассказал о состоянии военной техники, принадлежавшей УкраинеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Россия готова вернуть Украине военную технику, оставшуюся в Крыму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с журналистам в Москве, 11 января.

«Мы готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась», — цитирует президента России РИА «Новости».

Путин уточнил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Помимо этого на территории полуострова сохранился значительный боезапас, принадлежавший ВСУ, однако его транспортировка слишком опасна из-за плачевного состояния боеприпасов. Москва предложила украинскому руководству провести совместные мероприятия по утилизации опасных снарядов и бомб.

Сергей Макеев
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