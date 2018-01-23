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23 января 2018
08:37  23 января 2018 0

Facebook изобрел новый способ борьбы с «российской пропагандой»

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, Facebook, Фейсбук, гаджеты, мобильные телефоны
Ведущая мировая соцсеть усилит контроль над предвыборной рекламойФото: Pixabay.com

Facebook вводит новую систему идентификацию для компаний, публикующих рекламу, касающуюся президентских выборов в США. По мнению руководства социальной сети, нововведение предотвратит вмешательство иностранных государств в ход следующей президентской кампании.

По словам менеджера продуктов Facebook Самида Чакрабарти, сейчас компания пытается наверстать упущенное и сделать выводы из ошибок, допущенных в ходе последних президентских выборов в США. Руководство социальной сети убеждено, что в 2016 году недооценило использование сторонними игроками социальных СМИ в качестве «информационного оружия». Теперь любые организации, публикующие рекламный контент, связанный с выборами, обязаны указывать его спонсоров.

«Хоть мы об этом и не подозревали, во время выборов в США 2016 года российские субъекты создали 80 тысяч постов, которые за два года дошли до 126 миллионов человек в США. Скоро мы будем требовать от организаций, размещающих касающуюся выборов рекламу, подтверждать их принадлежность с тем, чтобы пользователи могли видеть, кто оплачивал эту рекламу. В конце концов мы будем архивировать образцы электоральной рекламы и делать их доступными для поиска в целях повышения отчетности», — цитирует Чакрабарти ТАСС.

Тема вмешательства России в выборы президента США регулярно поднимается американскими политиками и СМИ на протяжении последнего года. По мнению сторонников Хиллари Клинтон, российские спецслужбы использовали хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Пресс-служба Кремля и представители МИД РФ многократно опровергали эти обвинения. 11 января стало известно, что ФБР создаст специальную группу, которая будет информировать американскую общественность о попытках иностранных государств вмешиваться в выборы, напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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