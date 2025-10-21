Логотип РИА URA.RU
Политика

Трамп раскрыл, почему СВО обязательно должна разрешиться миром

Трамп: украинский конфликт разрешится, потому что этого хотят Путин и Зеленский
22 октября 2025 в 02:33
Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине обязательно разрешится

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован, поскольку этого хотят оба лидера конфликтующих сторон — глава российского государства Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме 21 октября

По словам Трампа, нынешняя ситуация на Украине могла привести к глобальной эскалации, но теперь появился шанс на ее разрешение. «Я думаю, Путин хочет, чтобы это закончилось, думаю, Зеленский хочет, чтобы это закончилось. Я думаю, это закончится», — подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что конфликт выходил из-под контроля и мог привести к третьей мировой войне. По его словам, ситуация изменилась якобы после его победы на президентских выборах. Трамп добавил, что происходящее на Украине не оказывает прямого влияния на США, так как американские военные не участвуют в боевых действиях, а события разворачиваются за океаном.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о стремлении США добиться долгосрочного урегулирования конфликта на Украине и отмечал, что провел конструктивные переговоры с Владимиром Путиным по этому вопросу. В Белом доме также проходила встреча Трампа с Владимиром Зеленским, на которой обсуждались возможные пути завершения конфликта после предстоящего саммита с Путиным в Будапеште.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

