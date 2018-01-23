{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 января 2018
22 января 2018
21 января 2018
Главные новости Югры
12:18  23 января 2018 2

На югорской трассе в минус сорок сломался пассажирский автобус

В холода патрулирование дорог усилилиФото: Управление МВД РФ по ХМАО — Югре
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
все новости сюжета

Сотрудники ГИБДД спасли 22 замерзающих пассажиров автобуса, который сломался в сорокаградусный мороз на дороге в Ханты-Мансийском автономном округе. Они организовали пересадку людей в другой попутный автобус, сообщили «URA.RU» в региональном управлении МВД РФ. В ведомстве еще раз подчеркнули неблагоприятные условия на автотрассах из-за балансирующих около 40-градусной отметки температур в Югре.

Только за последние два дня сотрудники Госавтоинспекции округа оказали помощь почти 50 автомобилистам: эвакуировали пассажиров сломавшихся рейсовых автобусов, помогали устранять поломки транспортных средств, спасали людей от замерзания. Например, 21 января инспекторы ДПС помогли водителю автомобиля «Мерседес Бенц» с полуприцепом, у которого из-за низкой температуры воздуха произошла поломка топливной системы, отогреть авто и завести его. 19 января сотрудники ГИБДД напоили горячим чаем в патрульной машине водителя сломавшейся «Тойоты Короллы», после чего доставили в ближайшее кафе для ожидания эвакуатора.

В ведомстве в период аномальных морозов рекомендуют автолюбителям по возможности воздержаться от дальних поездок на своей машине. Если это невозможно, то отправляться в в путь на полностью подготовленном автомобиле, обязательно взяв необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.

Ранее «URA.RU» писало о введении особого режима на Урале. Из-за сильных холодов были предприняты дополнительные меры защиты населения и инфраструктуры, на дорогах усилили патрулирование. Дальнобойщиков оповещают по радиосвязи.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров