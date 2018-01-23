На югорской трассе в минус сорок сломался пассажирский автобус

Сотрудники ГИБДД спасли 22 замерзающих пассажиров автобуса, который сломался в сорокаградусный мороз на дороге в Ханты-Мансийском автономном округе. Они организовали пересадку людей в другой попутный автобус, сообщили «URA.RU» в региональном управлении МВД РФ. В ведомстве еще раз подчеркнули неблагоприятные условия на автотрассах из-за балансирующих около 40-градусной отметки температур в Югре.
Только за последние два дня сотрудники Госавтоинспекции округа оказали помощь почти 50 автомобилистам: эвакуировали пассажиров сломавшихся рейсовых автобусов, помогали устранять поломки транспортных средств, спасали людей от замерзания. Например, 21 января инспекторы ДПС помогли водителю автомобиля «Мерседес Бенц» с полуприцепом, у которого из-за низкой температуры воздуха произошла поломка топливной системы, отогреть авто и завести его. 19 января сотрудники ГИБДД напоили горячим чаем в патрульной машине водителя сломавшейся «Тойоты Короллы», после чего доставили в ближайшее кафе для ожидания эвакуатора.
В ведомстве в период аномальных морозов рекомендуют автолюбителям по возможности воздержаться от дальних поездок на своей машине. Если это невозможно, то отправляться в в путь на полностью подготовленном автомобиле, обязательно взяв необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.
Ранее «URA.RU» писало о введении особого режима на Урале. Из-за сильных холодов были предприняты дополнительные меры защиты населения и инфраструктуры, на дорогах усилили патрулирование. Дальнобойщиков оповещают по радиосвязи.