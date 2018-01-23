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23 января 2018
10:33  23 января 2018 4

На Урале объявили особый режим из-за аномальных холодов

Клипарт. Север., зима, шоссе, трасса, дорога, грузовик на трассе, тракт
Оповещение дальнобойщиков осуществляется по радиосвязиФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
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В регионах Уральского федерального округа действует особый режим в связи с сильными морозами — предприняты дополнительные меры защиты населения и инфраструктуры. Все экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы функционируют в режиме повышенной готовности, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

Отмечается, что в периоды низких температур не было допущено крупных коммунальных аварий, способных нарушить систему жизнеобеспечения населения. На территориях, охваченных аномальными морозами, работают оперативные штабы, которые находятся на непрерывной связи с диспетчерскими службами муниципалитетов и сельскими старостами. Так передается оперативная информация практически о всех населенных пунктах, что дает возможность своевременно предотвратить неблагоприятные последствия в случае поломки на объекте жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи).

«Системы теплоснабжения, водоподачи, энергообеспечения работают в штатном режиме. Температурный режим в жилых помещениях и социально значимых учреждениях не нарушен. Все материально-технические ресурсы в полной готовности», — отметил начальник центра управления в кризисных ситуациях СРЦ МЧС России полковник внутренней службы Иван Сергеев. Он добавил, что критических ситуаций удается избежать, а вот аварийные не исключены. Однако их удается устранить в самые коротки сроки. По словам Сергеева, особо контролируется помощь социально незащищенным группам населения.

На объектах ТЭК, ЖКХ и транспорта организованы дополнительные профилактические рейды, усилена проверка учреждений социальной сферы и образования и патрулирование на дорогах. Население информируют о метеоусловиях и дают им рекомендации о правилах поведения круглосуточно. Сотрудники МЧС России просят граждан не пренебрегать советами специалистов, заботиться о безопасности и защищать свое имущество.

Ранее «URA.RU» сообщало, что во многих уральских городах из-за морозов в школах отменяются занятия. Порой это касается даже вторых смен и старших классов. В отдельных регионах температура воздуха может опускаться до минус 38-39 градусов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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