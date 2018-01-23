Пользователей «ВКонтакте» насмешил пост в группе «Черный список | Курган», который опубликовала одна из жительниц города. Девушка рассказала, как оригинально ей «помог» с проблемой сантехник с сайта Avito.
Как следует из скриншотов, горожанка не смогла своими силами вытащить из сливного отверстия душевой кабины затычку и решила обратиться к сантехнику — она описала свою ситуацию на сайте. На это от мастера последовал неожиданный ответ: «Не кидай затычки и ничего не застрянет». «Эм… офигенный вы, наверное, сантехник. Всего доброго», — расстроилась девушка.
В комментариях пользователей изрядно насмешила «находчивость» сантехника. Некоторые упрекнули автора: «Все правильно сказал. Ум у людей есть вообще?» — поинтересовалась Татьяна. «Какой вопрос — такой и ответ», — заметил Владимир. Другие же вошли в положение девушки, однако подчеркнули, что общий язык со специалистом, вероятно, получилось бы найти, если бы она использовала формулировку «сливной клапан» вместо «затычки».
«URA.RU» удалось дозвониться по номеру телефона, указанного в посте «ВКонтакте», однако собеседник не смог понять сути заданного ему вопроса. Он лишь пояснил, что по-прежнему оказывает сантехнические услуги, и поинтересовался у корреспондента агентства, куда приехать, чтобы починить душ.