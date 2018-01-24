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24 января 2018
23 января 2018
01:07  24 января 2018 0

Глава ВТБ заявил об угрозе войны России с НАТО из-за санкций. «Американцы играют с огнем»

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, костин андрей
Андрей Костин оценил последствия новых антироссийских санкцийФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Глава ВТБ Андрей Костин заявил о растущей угрозе военного конфликта в Европе и сравнил возможное введение Соединенными Штатами новых санкций против России с объявлением войны.

«Мы на пороге новой гонки вооружений. НАТО требует больше оружия и размещает все больше оружия в Европе. Россия ответит тем же. Кто от этого выиграет? Только генералы и производители оружия. Америка считает, что Европа должна заплатить за это больше. Кому это надо? Это очень опасно», — приводит РИА «Новости» слова Костина, пообщавшегося с журналистами Financial Times на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По мнению главы банка, любые экономические ограничения против российских компаний лишь обострят ситуацию и сродни «объявлению войны», которая будет хуже холодной. «Американцы играют с огнем, потому что наши отношения продолжают ухудшаться, и не мы в этом виноваты», — добавил собеседник издания, подчеркнув, что его не беспокоит вероятность персональных санкций вроде запрета на въезд в США или наличие американского банковского счета.

Ранее стало известно, что Россия вошла в десятку самых перспективных для бизнеса рынков мира в 2018 году, несмотря на действующие санкции.

Сергей Демин
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