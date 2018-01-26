В Ельцин Центре откроют банк спермы

11:46 26 января 2018 14

Рядом с музеем первого президента РФ будет находиться стационар Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В екатеринбургском Ельцин Центре 1 февраля откроется Клинический институт репродуктивной медицины. Организация занимается лечением бесплодия.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ЕЦ, клиника займет более тысячи квадратных метров в южной части комплекса. Помимо регистратуры и кабинетов врачей, там будут находиться стационар на семь коек, лаборатории и банк спермы.

«Обратившиеся в институт смогут получить весь спектр медицинских услуг в области репродуктивной медицины», — подчеркнули в пресс-службе. В Ельцин Центре отметили, что новая клиника — это еще и база для проведения образовательных программ, российских и международных конференций, курсов последипломного обучения и мастер-классов для врачей по вопросам гинекологической эндокринологии и применения. Первая такая конференция для врачей на тему бесплодия назначена на 1 февраля.