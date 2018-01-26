В самой главной больнице ХМАО объявили карантин

С 24 января в Окружной клинической больнице ХМАО-Югры вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Ограничения будут действовать во всех подразделениях больницы.
Во время карантина во всех стационарных отделениях больницы запрещено посещение больных родными и близкими, сообщила пресс-служба Окружной клинической больницы ХМАО-Югры. «Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не пренебрегать разработанными эпидемиологическими мерами профилактики», — написано на сайте больницы.
Согласно данным с сайта администрации Ханты-Мансийска, в городе ранее было зарегистрировано 709 случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости составил 62% на 10 тысяч населения, что выше среднеокружного показателя в 1,2 раза (показатель заболеваемости по ХМАО составил 49,27). В 2018 году отмечается более ранняя, чем в предыдущие годы, регистрация случаев гриппа. Таким образом, наблюдаются признаки начала эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ.
В декабре 2017 года в Нефтеюганске родителям запретили присутствовать на новогодних утренниках в детсадах. По данным медиков, в городе был превышен пороговый уровень заболеваемости ОРВИ, а родителей не пускают к детям, чтобы предотвратить дальнейшее распространения инфекции.