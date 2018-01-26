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26 января 2018
14:14  26 января 2018 4

Гордон отказалась участвовать в выборах президента

У телеведущей неожиданно появились другие планыФото: Сергей Савостьянов, ТАСС
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Тележурналистка Екатерина Гордон, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы президента РФ, сворачивает избирательную кампанию. По ее словам, у нее резко поменялись планы.

«Я не буду участвовать», — цитирует Гордон «Федеральное агентство новостей». При этом телеведущая заявила, что в настоящее время размышляет о создании конституционно-демократической партии. Решение снять кандидатуру телеведущая озвучила после того, как ранее заявила, что ее сторонники собрали необходимые для регистрации 100 тысяч подписей, уточняет телеканал RT.

Екатерина Гордон заявила о своем намерении принять участие в выборах президента осенью 2017 года, сразу после Ксении Собчак. С самого начала звучала версия, что реально телеведущая не собирается заниматься политикой, а просто хочет привлечь к себе внимание.

Игорь Чукреев
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