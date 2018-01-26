Гордон отказалась участвовать в выборах президента

Тележурналистка Екатерина Гордон, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы президента РФ, сворачивает избирательную кампанию. По ее словам, у нее резко поменялись планы.
«Я не буду участвовать», — цитирует Гордон «Федеральное агентство новостей». При этом телеведущая заявила, что в настоящее время размышляет о создании конституционно-демократической партии. Решение снять кандидатуру телеведущая озвучила после того, как ранее заявила, что ее сторонники собрали необходимые для регистрации 100 тысяч подписей, уточняет телеканал RT.
Екатерина Гордон заявила о своем намерении принять участие в выборах президента осенью 2017 года, сразу после Ксении Собчак. С самого начала звучала версия, что реально телеведущая не собирается заниматься политикой, а просто хочет привлечь к себе внимание.