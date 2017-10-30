19:26 30 октября 2017 0

Журналистка Катя Гордон решила не отставать от Ксении Собчак ФОТО c официального сайта кандидата Гордон gordonzabab.ru

В понедельник, 30 октября, в Сети появился ролик «Екатерина Гордон — кандидат за права женщин и детей», в котором журналистка заявила о своем желании выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. «Я хочу воспользоваться этим правом [выдвинуться в президенты] и стать „голосом“ для женщин, чьи права попраны», — говорит Гордон в видео. Журналистка назвала Россию «страной матерей-одиночек» и рассказала о своем опыте в сфере правовой защиты женщин и детей. «Наверное, моя кандидатура будет единственной не согласованной с администрацией президента», — уточняет она.

Успехи Ксении Собчак не дают покоя Кате Гордон, считают эксперты Фото: Instagram Ксении Собчак

Заявление Гордон о желании стать кандидатом в президенты — это личный пиар, основанный на ажиотаже вокруг ее коллеги Ксении Собчак. Так описывают вступление Гордон в политическое поле аналитики, политконсультанты и ее конкуренты.

Напомним, что в 2008 году между Ксенией Собчак и Катей Гордон произошел конфликт. Перепалка случилась в прямом эфире программы «Культ личности» на радио «Маяк», которую тогда вела Гордон. Гостья (Ксения Собчак) заявила, что главный комплекс ведущей заключается в том, что она «недозвезда». В ответ Гордон назвала Собчак «национальной хамкой» и попросила покинуть студию.

Политтехнолог Вячеслав Смирнов (кандидат от малых партий на предстоящих выборах) предполагает, что Гордон в политику подтолкнул именно старт кампании Ксении Собчак.

«У Кати Гордон были трения с Ксенией Собчак, и, я думаю, ее возмутило то, что та выдвигается и не говорит о главном.

О стране брошенных женщин с детьми», — заявил «URA.RU» Смирнов, назвав тему кампании Гордон «правильной». Он также отметил, что готов взять Гордон в свою коалицию объединенных кандидатов от малых партий. На данный момент в нее входят 18 политических организаций. Из них Гордон может поддержать партия «Гражданская позиция», считает Смирнов.

Политтехнолог Вячеслав Смирнов предлагает Кате Гордон выдвигаться от партии «Гражданская позиция» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение о выдвижении Гордон, скорее всего, не было согласовано кремлевскими чиновниками, считает директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. «Я думаю, что это ее частная инициатива и самопиар. Это эпатаж и попытка добавить истории Ксении Собчак фриковости. Само выдвижение Собчак, то, как оно было обставлено, и та информационная кампания, которая продолжается уже больше недели, сделана достаточно грамотно и эффективно. И на этой волне выдвижение Гордон выглядит ярко», — охарактеризовал ситуацию эксперт.

Он обратил внимание на то, что к сегодняшнему дню уже более десятка человек объявляли о своем желании идти в президенты, но с меньшим успехом у СМИ. Среди них кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, предприниматель Сергей Полонский, оппозиционер Алексей Навальный, изобретатель Владимир Михайлов, уральский политик Антон Баков, политтехнологи Андрей Богданов и Вячеслав Смирнов. Последним резонансным кейсом перед заявлением Кати Гордон стало решение журналистки Ксении Собчак заменить своей кандидатурой графу «против всех» в бюллетене.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заявки на выдвижение от целого ряда ярких и непредсказуемых кандидатов может уменьшить серьезность кампании, но в то же время повысить к ней интерес. На это «URA.RU» указал независимый эксперт по коммуникациям Алена Август: «Такая „карнавализация“ кампании расшевелила стареющих мастодонтов выборов, привлекла внимание разных аудиторий к самой теме и немного снизила накал привычного либерального нытья об отсутствии разнообразия». Август напоминает, что далеко не все из заявившихся смогут не только пройти заградительный барьер в виде сбора подписей, но и правильно капитализировать публичный потенциал.

В преддверии выборов каждый борется за капитализацию своего имени, соглашается политтехнолог Дмитрий Гусев. «Все решили хайпануть — и правильно делают. Потому что в этом их будущее. Кто-то готовит себя к 2024 году, кто-то наращивает себе рейтинги. Я удивлен, что на сегодняшний день желающих не так много, их должно быть не три, а уже двадцать три».

В штабе Ксении Собчак отказались комментировать заявление Кати Гордон.