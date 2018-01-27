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27 января 2018
26 января 2018
04:34  27 января 2018 0

«Россия ведет войну против нас всех». Порошенко призвал Европу создать новую коалицию

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Украинский лидер считает, что Европа должна объединиться и дать достойный отпор агрессоруФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Президент Украины Петр Порошенко считает, Россия в настоящее время ведет войну против всех. Именно поэтому, по словам украинского лидера, Европа должна объединиться, чтобы противостоять агрессору.

«Мое предложение простое и осуществимое: мы должны иметь совместную коалицию, способную дать общий ответ, а также единую программу борьбы с агрессией, — написал Порошенко на своей странице в сети Facebook. — Необъявленная война России против нас всех в полном разгаре. Именно поэтому мы должны думать о новых союзах, новых повестках дня или новых подходах».

Как сообщает телеканал 360, заявление Порошенко прозвучало в ходе сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента». Вместе с Порошенко в сессии о перспективах появления новых коалиций в Европе приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте и лидер Польши Анджей Дуда, передает RT.

Напомним, 18 января этого года на Украине был принят закон о реинтеграции Донбасса. Как писало «URA.RU» в документе Россия официально именуется «агрессором», а часть Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР — прим. ред.) — «оккупированными территориями».

Евгений Александров
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