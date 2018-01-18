18:05 18 января 2018 7

Парламент Украины признал территории ДНР, ЛНР и Крым «оккупированными» (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Верховная Рада во втором чтении приняла закон о реинтеграции Донбасса. Изначально законопроект был предложен президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года. К 16 января депутаты направили 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Есть те поправки, которые действительно совершенствуют законопроект. А есть много деструктивных, которые пытаются само содержание президентского законопроекта, его инициативу, перечеркнуть и пытаться отсечь эти территории», — цитирует Геращенко «Утро.ру». За документ проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первое чтение состоялось 6 октября 2017 года. В нынешнем варианте законопроекта президент Незалежной получает право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время под предлогом «защиты суверенитета страны». В тексте Россию назвали страной-агрессором, а минские соглашения не считают больше приоритетными для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Из законопроекта убрали поправку о разрыве дипотношений с Россией. В законе неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Крым признаются «оккупированными».

Напомним, что ранее инициативу о внесении в законопроект пункта, разрывающего дипломатические отношения с РФ, поддержало недостаточное количество парламентариев. Для принятия поправки было необходимо собрать как минимум 226 голосов, но в итоге «за» проголосовали лишь 72 депутата.