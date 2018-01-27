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27 января 2018
11:32  27 января 2018 5

Сын Табакова продает элитный ресторан, чтобы проводить больше времени с детьми

Кафе Тихвинъ. Екатеринбург, сервировка, еда, ресторан, кафе, банкет
Предприниматель и актер не прочь побыть безработнымФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сын народного артиста Олега Табакова Антон решил стать безработным. Бизнесмен продает оставшиеся рестораны, чтобы больше времени проводить со своими детьми. Две младших дочери бизнесмена живут в Париже с женой Антона Табакова.

Квартиру во Франции Антон купил семь лет назад и сразу же перевез туда жену с двумя младшими дочерьми. Старшие дети Табакова, сын и дочь, живут в Лондоне.

«В последнее время бываю в Москве все реже, а следить за делами ресторанного бизнеса на расстоянии сложно», — пояснил Табаков свое желание уйти из бизнеса порталу «СтарХит». Предприниматель признался, что теперь семья для него на первом месте.

Изначально Антон Табаков выбрал карьеру актера, как его отец Олег Табаков и мать Людмила Крылова. Он играл в картинах «Тимур и его команда», «Опасный возраст», «Сказки старого волшебника».

Наталья Володина
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