16:30 27 января 2018 0

Игорь Холманских назвал главных врагов государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских единогласно переизбран на пост председателя движения «В защиту человека труда!» Его заместителями вновь стали депутаты Госдумы РФ Андрей Ветлужских и Алексей Балыбердин. Такое решение принято на прошедшем 27 января съезде движения.

Главным итогом форума стало принятие декларации о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ. Выступавший по данному вопросу Алексей Балыбердин заявил присутствующим, что за 18 лет, которые Путин находится во власти, он показал себя «жестким, конструктивным и мудрым руководителем». В числе главных заслуг руководителя государства парламентарий назвал рост технологических и других кластеров, а также освобождение «территории Сирийской республики от всяческой нечисти».

Другие участники съезда выражали свои мнения еще более житейским языком. Глава регионального отделения движения во Владимирской области Иван Алтухов выразил свою позицию во фразе «Путь Путина — путёвый!» Лидеры других отделений предлагали организовать сбор наказов российскому лидеру и многократно критиковали США, которые «кичатся своей 250-летней демократией, при этом, вместо прямых выборов, там президенты определяют выборщики».

1/6 Руководители движения начали обсуждение важных вопросов еще по пути в зал заседаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В своем политическом докладе полпред Игорь Холманских назвал ближайшей задачей движения повышение явки на президентских выборах. Он назвал главными врагами в ходе кампании «пассивность и безразличие», а также людей, живущих по принципу «моя хата с краю». Холманских поручил соратникам для привлечения максимального числа людей на избирательные участки развернуть агитацию в трудовых коллективах. Помимо этого, рабочим придется осваивать и максимально использовать соцсети, чтобы находить в них «десятки и сотни союзников».

Досталось от Холманских и оппозиционерам. Он посетовал, что оппоненты главы государства «сосредоточили все силы на том, чтобы подорвать легитимность кампании». Не называя фамилии оппозиционных политиков, он заявил, что один из них призвал население к бойкоту кампании, другой называет себя «кандидатом против всех». «Быть против всех, значит быть и против себя», — сделал философский вывод Холманских.

Защитники людей труда также наладят контакты с региональными избирательными штабами «Единой России». Помимо этого, они сделают ставку на реализацию собственных проектов — продвижению конкурса «Славим человека труда», организации окружного форума «Наставник», фестиваля кино и интернет-контента о новой производственной экономике «Человек труда» и Всероссийского форума рабочей молодежи.

Любопытно, что при этом Холманских покритиковал соратников по поводу недостаточной активности в проведении предыдущих конкурсов «Славим человека труда!». В рамках конкурсных мероприятий в ряде случаев не была представлена символика движения и его активисты. «Люди должны видеть, что это наша инициатива», — отметил полпред.