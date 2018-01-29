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Главные новости Курганской области
15:36  29 января 2018 0

Жителям Зауралья простят 350 миллионов рублей долгов

Разное Курган, налоговая инспекция города
В региональном УФНС подсчитали масштаб «налоговой амнистии»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье благодаря «налоговой амнистии» с граждан и предпринимателей спишут порядка 350 млн рублей долгов по налогам и пеням. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.

Сумма задолженности, подлежащая списанию по физическим лицам, составляет порядка 140 млн рублей, из них по городу Кургану — около 70 млн рублей. Речь идет о недоимках по налогу на имущество (квартиры, автомобили, дачи, земельные участки и гаражи), которые накопились к 1 января 2015 года. Индивидуальным предпринимателям в целом по области простят примерно 210 млн рублей долгов, львиная доля этой суммы — около 180 млн рублей — недоимки с курганских ИП.

«Работа по списанию задолженности уже началась, предварительные сведения собраны, инспекции на местах проводят анализ данных о плательщиках налогов. К 1 марта текущего года планируется списать основную массу задолженности», — уточнили в ведомстве. Согласно закону, решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам принимается налоговым органом без участия налогоплательщика по месту жительства физического лица (месту нахождения принадлежащего физическому лицу недвижимого имущества, месту учёта индивидуального предпринимателя). Поэтому должникам обращаться в налоговые органы нет необходимости.

Этим же документом с 2017 года вводится новый налоговый вычет: установлена не облагаемая налогом величина кадастровой стоимости 600 кв. м (шесть соток) площади земельного участка для льготных категорий налогоплательщиков и пенсионеров.

Анна Бояркина
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