Жителям Зауралья простят 350 миллионов рублей долгов

В Зауралье благодаря «налоговой амнистии» с граждан и предпринимателей спишут порядка 350 млн рублей долгов по налогам и пеням. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.
Сумма задолженности, подлежащая списанию по физическим лицам, составляет порядка 140 млн рублей, из них по городу Кургану — около 70 млн рублей. Речь идет о недоимках по налогу на имущество (квартиры, автомобили, дачи, земельные участки и гаражи), которые накопились к 1 января 2015 года. Индивидуальным предпринимателям в целом по области простят примерно 210 млн рублей долгов, львиная доля этой суммы — около 180 млн рублей — недоимки с курганских ИП.
«Работа по списанию задолженности уже началась, предварительные сведения собраны, инспекции на местах проводят анализ данных о плательщиках налогов. К 1 марта текущего года планируется списать основную массу задолженности», — уточнили в ведомстве. Согласно закону, решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам принимается налоговым органом без участия налогоплательщика по месту жительства физического лица (месту нахождения принадлежащего физическому лицу недвижимого имущества, месту учёта индивидуального предпринимателя). Поэтому должникам обращаться в налоговые органы нет необходимости.
Этим же документом с 2017 года вводится новый налоговый вычет: установлена не облагаемая налогом величина кадастровой стоимости 600 кв. м (шесть соток) площади земельного участка для льготных категорий налогоплательщиков и пенсионеров.