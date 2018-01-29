В Индии пациента насмерть засосало в аппарат МРТ

В Мумбаи пациент больницы Раджеш Мару погиб после того, как зашел в кабинет, где находился аппарат МРТ. Мужчину засосало внутрь магнитное поле сканера из-за того, что посетитель был с металлическим кислородным баллоном.
Как уверяли врачи, они сами постоянно так делают. Также они утверждали, что аппарат выключен. В результате аппарат отключили, лишь когда пациент оказался внутри устройства, сообщает телеканал 360. Израненного мужчину достали, он скончался в реанимации десять минут спустя. Полицейские возбудили дело в отношении врача и двух сотрудников, ответственных за работу аппарата. Медиков обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Ранее в одной из больниц Индии произошел другой ужасный инцидент с гибелью 20 детей. Из-за долгов клиника не смогла закупить необходимые для лечения кислородные баллоны, и малолетние пациенты задохнулись, напоминает «Федеральное агентство новостей».