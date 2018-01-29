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29 января 2018
16:35  29 января 2018 0

В Индии пациента насмерть засосало в аппарат МРТ

Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, томограф, мрт, магнито-резонансный томограф
Сотрудники больницы сказали, что аппарат отключенФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Мумбаи пациент больницы Раджеш Мару погиб после того, как зашел в кабинет, где находился аппарат МРТ. Мужчину засосало внутрь магнитное поле сканера из-за того, что посетитель был с металлическим кислородным баллоном.

Как уверяли врачи, они сами постоянно так делают. Также они утверждали, что аппарат выключен. В результате аппарат отключили, лишь когда пациент оказался внутри устройства, сообщает телеканал 360. Израненного мужчину достали, он скончался в реанимации десять минут спустя. Полицейские возбудили дело в отношении врача и двух сотрудников, ответственных за работу аппарата. Медиков обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Ранее в одной из больниц Индии произошел другой ужасный инцидент с гибелью 20 детей. Из-за долгов клиника не смогла закупить необходимые для лечения кислородные баллоны, и малолетние пациенты задохнулись, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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