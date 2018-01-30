Путин на встрече с доверенными лицами призвал не давать неисполнимых обещаний

19:20 30 января 2018 5

Люди не могут простить обман, подчеркнул президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин предостерег своих доверенных лиц от того, чтобы давать неисполнимые обещания избирателям. При этом он поддержал предложение по увеличению поддержки сельскохозяйственного сектора, прозвучавшее на встрече с ними.

«Очень бы хотелось в разы, надо посмотреть на это. Но ни в коем случае нельзя — и я сам этого никогда не делаю, и вас прошу очень аккуратно к этому относиться — давать таких обещаний при встречах с гражданами, которые мы не понимаем, как исполнять», — цитирует Путина ТАСС.

По его словам, «люди ведь простят все что угодно, только обман не могут простить — и правильно делают». Глава РФ убежден, что все обещания должны быть выверены и реализуемы. При этом он подчеркнул, что развивать «социальную сферу на селе» необходимо.

Как писало «URA.RU», ранее на встрече со своими доверенными лицами Владимир Путин поблагодарил актера Владимира Машкова за фильм «Движение вверх», где тот снялся в главной роли. При этом глава государства признался, что посмотрел ее с флэшки.