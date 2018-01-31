ФСБ разгромила ячейки радикалов, готовивших теракты на выборах и ЧМ-2018

13:14 31 января 2018 4

Спецслужбы задержали антифашистов, планировавших революцию Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали нескольких радикалов, готовящих теракты и «революцию». Активисты входили в некую организацию «Сеть», о которой до сих пор ничего не было известно.

Террористическая организация «Сеть» объединяла ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и в Белоруссии, сообщает Republic. Ее члены фактически планировали государственный переворот: они собирались «раскачать народные массы», устроить взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, а также поднять вооруженный мятеж, пишет издание со ссылкой на материалы уголовного дела.

Правда сами фигуранты заявили, что давали признательные показания под пытками. Основателем «Сети» ФСБ считает жителя Пензы Дмитрия Пчелинцева. Задержания начались в октябре 2017 года и продолжились в январе текущего года.

Ранее громкое дело о попытке госпереворота было заведено на экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова. В 2013 году Квачков был приговорен к 13 годам лишения свободы за организацию мятежа. Он свою вину отрицал, объясняя, что готовил «гипотетическое» вооруженное ополчение против стран НАТО. Находящегося в колонии Квачкова уже не раз обвиняли в повторных призывах к госперевороту прямо из тюрьмы.