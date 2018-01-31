23:06 31 января 2018 1

Девушка лежала в луже крови в больничном коридоре Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Рязани врачи долгое время игнорировали девушку, которая истекала кровью на полу больницы. Произошедшее сняла на видео и опубликовала на youtube-канале пользователь по имени Мавзуна Нурова.

«Вот что значит нечеловеческое отношение к людям. Пока не дашь денег, они и не посмотрят даже на тебя. А именно с врачами ОКБ в г. Рязани я сталкивалась лично. Привезя мать после аварии в больницу. На нас также долго не обращали внимания. Твари, а не люди», — подписала ролик автор. Судя по кадрам, девушка поступила с тяжелым ранением в Рязанскую областную клиническую больницу, где на нее никто не обратил внимания, кроме Нуровой.

Пользователи Сети возмутились халатным отношением сотрудников медучреждения к своим обязанностям. «Рязанская ОКБ это не больница, а, скорее, „место смерти“… Сталкивались не раз», «Самосуд над врачами не за горами!», «ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТА.ТЕМ БОЛЬШЕ НАГЛЕЮТ», — прокомментировали они видео.

Подобная ситуация произошла ранее в одной из больниц Смоленской области. Врачи ходили мимо умирающего пациента, который лежал в коридоре в крови и хрипел. Однако позже, как сообщало «URA.RU», главврач медучреждения объяснил поступок медиков. По его словам, все это время время врачи искали способных поднять 100-килограммового пострадавшего. Также многие подобные пациенты могут вести себя крайне агрессивно.