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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:16  01 февраля 2018 3

Международный суд удовлетворил апелляции 28 российских олимпийцев

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, закат, олимпиада
Российские спортсмены борются за свое право участвовать в ОлимпиадеФото: pixabay.com © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, сообщает пресс-служба CAS.

«При рассмотрении было доказано, что в 28 случаях доказательства вины российских спортсменов были недостаточными, чтобы установить, что атлеты нарушили антидопинговые правила. Их апелляции удовлетворены, санкции отменены. Личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе», — говорится в сообщении суда.

Напомним, что российские спортсмены были отстранены от участия в олимпийских соревнованиях по итогам расследования комиссии МО, занимавшейся перепроверкой допинг-проб с Олимпиады в Сочи. Ранее уточнялось, что решение CAS в пользу россиянам позволит нашим атлетам войти в список участников Игр-2018 в Пхенчхане.

Сергей Макеев
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