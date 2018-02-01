Международный суд удовлетворил апелляции 28 российских олимпийцев

13:16 01 февраля 2018 3

Российские спортсмены борются за свое право участвовать в Олимпиаде Фото: pixabay.com © URA.RU

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, сообщает пресс-служба CAS.



«При рассмотрении было доказано, что в 28 случаях доказательства вины российских спортсменов были недостаточными, чтобы установить, что атлеты нарушили антидопинговые правила. Их апелляции удовлетворены, санкции отменены. Личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе», — говорится в сообщении суда.



Напомним, что российские спортсмены были отстранены от участия в олимпийских соревнованиях по итогам расследования комиссии МО, занимавшейся перепроверкой допинг-проб с Олимпиады в Сочи. Ранее уточнялось, что решение CAS в пользу россиянам позволит нашим атлетам войти в список участников Игр-2018 в Пхенчхане.