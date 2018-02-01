«Дядя Вова, помоги!» Обманутая дольщица из Перми после встречи с Путиным получила жилье

Обманутая дольщица Елена Лебедева, которая в прошлом году сумела рассказать о своей проблеме Владимиру Путину, получила квартиру. Причем, как стало известно «URA.RU», женщине помогли некие частные лица.
В день визита Владимира Путина в Пермь 8 сентября прошлого года дольщица недостроенного «Первого Пермского микрорайона» с дочкой встретили президента на набережной Камы. На их плакате было написано: «Дядя Вова, помоги!». Лебедевой удалось коротко переговорить с главой государства. Путин поручил губернатору Максиму Решетникову встретиться с дольщиками.
В пресс-службе министерства строительства и архитектуры Пермского края сообщили, что семья Лебедевой получила жилье: «После того, как стали известны жизненные обстоятельства Елены Лебедевой, воспитывающей ребенка-инвалида, правительство края обратилось за помощью к частным лицам, которые вошли в тяжелое положение дольщицы и предоставили ее семье жилье».
Кто конкретно подразумевается под «частными лицами», на каких условиях предоставлено жилье — минстрой не уточняет. Получить комментарий самой Елены Лебедевой не удалось — она сообщила, что находится в больнице.
Обманутые дольщики Прикамья в настоящее время запустили масштабную кампанию по привлечению внимания общественности к своей проблеме. Размещены плакаты в автобусах и наружная реклама (дольщики как раз использовали хэштег «#дядявовапомоги»). По данным минстроя, на сегодняшний день в Пермском крае порядка 1600 дольщиков, которых можно считать обманутыми.
Координатор инициативной группы дольщиков «Первого Пермского микрорайона» (крупнейший проблемный объект, в него вложила средства и Елена Лебедева) Наталья Трушникова воздержалась от комментариев по поводу решения властей в отношении одной из участниц протеста, которой удалось прорваться к президенту.
Обманутые дольщики на сегодняшний день остаются одной из наиболее активных протестных групп в Пермском крае. В сентябре прошлого года четыре женщины устраивали десятидневную голодовку, периодически дольщики выходят на митинги. Проблема недостроенных домов остается под личным контролем губернатора.
А «Первый Пермский район» запомнился еще и тем, что этот проект активно рекламировали в СМИ, причем с участием прежнего главы региона Виктора Басаргина.