19:50 01 февраля 2018 3

«Дядя Вова, помоги!» Обманутая дольщица из Перми после встречи с Путиным получила жилье

Разговор с Владимиром Путиным не прошел даром — дольщица все же получила жилье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обманутая дольщица Елена Лебедева, которая в прошлом году сумела рассказать о своей проблеме Владимиру Путину, получила квартиру. Причем, как стало известно «URA.RU», женщине помогли некие частные лица. В день визита Владимира Путина в Пермь 8 сентября прошлого года дольщица недостроенного «Первого Пермского микрорайона» с дочкой встретили президента на набережной Камы. На их плакате было написано: «Дядя Вова, помоги!». Лебедевой удалось коротко переговорить с главой государства. Путин поручил губернатору Максиму Решетникову встретиться с дольщиками. Новость по теме Пермячке, пожаловавшейся Путину, предложили жилье и должность. Но она раздумывает В пресс-службе министерства строительства и архитектуры Пермского края сообщили, что семья Лебедевой получила жилье: «После того, как стали известны жизненные обстоятельства Елены Лебедевой, воспитывающей ребенка-инвалида, правительство края обратилось за помощью к частным лицам, которые вошли в тяжелое положение дольщицы и предоставили ее семье жилье». Кто конкретно подразумевается под «частными лицами», на каких условиях предоставлено жилье — минстрой не уточняет. Получить комментарий самой Елены Лебедевой не удалось — она сообщила, что находится в больнице. Обманутые дольщики Прикамья в настоящее время запустили масштабную кампанию по привлечению внимания общественности к своей проблеме. Размещены плакаты в автобусах и наружная реклама (дольщики как раз использовали хэштег «#дядявовапомоги»). По данным минстроя, на сегодняшний день в Пермском крае порядка 1600 дольщиков, которых можно считать обманутыми. Координатор инициативной группы дольщиков «Первого Пермского микрорайона» (крупнейший проблемный объект, в него вложила средства и Елена Лебедева) Наталья Трушникова воздержалась от комментариев по поводу решения властей в отношении одной из участниц протеста, которой удалось прорваться к президенту. Виктор Басаргин прорекламировал дома, которые так и не достроили Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обманутые дольщики на сегодняшний день остаются одной из наиболее активных протестных групп в Пермском крае. В сентябре прошлого года четыре женщины устраивали десятидневную голодовку, периодически дольщики выходят на митинги. Проблема недостроенных домов остается под личным контролем губернатора. А «Первый Пермский район» запомнился еще и тем, что этот проект активно рекламировали в СМИ, причем с участием прежнего главы региона Виктора Басаргина.