Памфилова отчитала Пескова за агитацию в пользу Путина

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на очередном заседании комиссии отчитала пресс-секретаря главы государства за нарушение избирательного законодательства. По ее мнению, Дмитрий Песков неуместно похвалил рейтинг Владимира Путина в прямом эфире.
«Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», — цитирует председателя Центризбиркома РБК.
Поводом для выговора стал комментарий Пескова о предстоящих акциях блогера Навального, который он дал 29 января, уточняет RT. Тогда он заявил, что Путин «является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать». По мнению Эллы Памфиловой, тем самым он нарушил требование законодательства, запрещающее госслужащим использовать преимущества своих должностей для агитации в пользу кого-либо из кандидатов.
Ранее в серьезном нарушении избирательного законодательства был уличен также кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. В Новосибирске областная избирательная комиссия изъяла большой тираж агитационных бюллетеней без выходных данных, распространявшихся коммунистами, напоминает «Федеральное агентство новостей».