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02 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:04  02 февраля 2018 0

Памфилова отчитала Пескова за агитацию в пользу Путина

Заседание ВЦИК. Москва, памфилова элла, вцик
Глава ЦИК РФ сделала замечание пресс-секретарю главы государстваФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на очередном заседании комиссии отчитала пресс-секретаря главы государства за нарушение избирательного законодательства. По ее мнению, Дмитрий Песков неуместно похвалил рейтинг Владимира Путина в прямом эфире.

«Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», — цитирует председателя Центризбиркома РБК.

Поводом для выговора стал комментарий Пескова о предстоящих акциях блогера Навального, который он дал 29 января, уточняет RT. Тогда он заявил, что Путин «является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать». По мнению Эллы Памфиловой, тем самым он нарушил требование законодательства, запрещающее госслужащим использовать преимущества своих должностей для агитации в пользу кого-либо из кандидатов.

Ранее в серьезном нарушении избирательного законодательства был уличен также кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. В Новосибирске областная избирательная комиссия изъяла большой тираж агитационных бюллетеней без выходных данных, распространявшихся коммунистами, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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