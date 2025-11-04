Телеведущий Юрий Николаев умер на фоне продолжительной болезни: его жизнь и творчество

Николаев умер на фоне продолжительной болезни Фото: Автор: Виталий Белоусов / РИА Новости © URA.RU

Скончался телеведущий Юрий Николаев. Народному артисту РФ было было 76 лет. Об этом 4 ноября 2025 года сообщил российский артист балета Николай Цискаридзе. Юрий Николаев — легендарный советский и российский телеведущий, народный артист России. Он прославился как ведущий программы «Утренняя почта» на Первом канале, которая выходила с 1987 по 2000 год и стала одной из самых популярных передач того времени. Подробности о его жизни и творчестве — в материале URA.RU.

Николаев родился в семье офицеров

Юрий Николаев появился на свет в Кишиневе в семье офицеров силовых структур. Его мать, Валентина Игнатовна, занимала должность капитана КГБ, а отец, Александр Сильвестрович, дослужился до звания полковника МВД.

Вопреки ожиданиям, что в семье военнослужащих будут господствовать строгие порядки и дисциплина, атмосфера в доме была совершенно иной. Появление долгожданного сына стало для родителей настоящей радостью, и они не скупились на проявления внимания к ребенку. Характерным примером родительской заботы стал случай, когда мальчик категорически отказался посещать дошкольное учреждение — для него незамедлительно наняли домашнюю воспитательницу.

Продолжение после рекламы

Увлечения Николаева в детстве

Родителям приходилось постоянно адаптироваться к меняющимся интересам одаренного сына. Когда Юрий высказывал желание заниматься вокалом, его немедленно определяли в музыкальную студию.

Затем появлялось увлечение волейболом — и родители оперативно организовывали занятия в спортивной секции. Хореография, борьба самбо, изобразительное искусство, водные виды спорта, театральное искусство — вероятно, в столице Молдавской ССР не осталось ни одного детского объединения, где юный Николаев не попытался бы развить свои способности.

При этом его таланты распространялись не только на творческую сферу. Мальчик обучался в специализированном учебном заведении с углубленным изучением физики и математики, где педагоги отмечали его склонность к техническим наукам и аналитическому мышлению.

Первый опыт на телевидении

Первый опыт работы на кишиневском телевидении Николаев получил еще в школьные годы. Правда, начинал он не в качестве ведущего, а как исполнитель роли в телевизионной постановке под названием «Мужской разговор». Хотя на тот момент подростку исполнилось лишь тринадцать лет, для него это уже не являлось простым хобби, а представляло собой настоящую профессиональную деятельность. Именно в этот период жизни будущая звезда отечественного телевидения окончательно определила для себя профессиональный путь.

Карьера Николаева в театре

После завершения среднего образования вчерашний выпускник решил испытать удачу в Москве. Николаев успешно прошел вступительные испытания в Государственный институт театрального искусства с первой попытки, поступив на актерский факультет. Его наставником стал известный в театральной среде педагог Всеволод Остальский. На четвертом курсе благодаря стечению обстоятельств Юрий вошел в труппу московского театра имени Александра Пушкина.

Студент четвертого курса решил попробовать свои силы, не питая особых надежд, однако неожиданно получил одобрение. Таким образом, Юрий Александрович дебютировал на сцене Пушкинского театра сразу в главной роли, где его партнершей стала начинающая актриса Вера Алентова.

Николаев проработал в этом театре пять лет, однако постепенно сценические подмостки уступили место телевидению в жизни молодого артиста. Тогда он еще не предполагал, что телевидение станет ключевой составляющей его творческого пути.

В кино

Вскоре после дебюта Юрия Александровича в Пушкинском театре на талантливого молодого актера обратили внимание и кинорежиссеры. Выпускник ГИТИСа, прежде чем стать знаменитым телеведущим, успел сняться и в фильмах.

Продолжение после рекламы

Дебютом Николаева в кинематографе стала главная роль в фильме Анатолия Дудорова «Большие перегоны» («Машинист»), где его коллегой по съемочной площадке выступил Николай Мерзликин. Непосредственно в процессе съемок актер получил призыв на военную службу.

В общей сложности фильмография артиста включает около десяти ролей, отличающихся значительным разнообразием. В частности, актер принял участие в военной картине «Девушка из камеры № 25», испытал себя в детской комедии «С кошки все и началось», в драматическом произведении Александра Косарева «Прежде чем расстаться», а также в музыкальном фильме «Как стать звездой».

Николаев на телевидении

В 1975 году Юрий Александрович официально вошел в состав дикторской группы Центрального телевидения Государственного комитета по телевидению и радиовещанию СССР. К этому моменту его лицо уже было знакомо миллионам советских граждан.

7 сентября 1974 года в 10 часов утра состоялась премьера музыкальной программы «Утренняя почта», которой впоследствии было предназначено войти в историю советского телевидения. Именно эта передача принесла Николаеву всесоюзное признание. До этого телеведущий успел поработать в качестве внештатного сотрудника в информационных выпусках, однако вряд ли телезрители его там заметили.

«Утренняя почта» открыла ему двери в элиту телевизионного мира. 750 выпусков сделали программу рекордсменом среди музыкальных телепроектов. Полюбившегося зрителям ведущего стали приглашать конферансье на концерты «Голубой огонек» и «Песня года». В то время это означало достижение вершины телевизионной карьеры — тот самый момент, когда успешный и амбициозный человек осознает, что в статусе наемного работника он уже достиг всего возможного и пора начинать собственное дело.

Собственный продюсерский бизнес

Николаев основал собственную продюсерскую телевизионную компанию «ЮНИКС», название которой представляло собой аббревиатуру от «Юрий Николаев Студия». Дебютным проектом продюсерской студии Николаева стала знаменитая «Утренняя звезда». Эта популярная программа познакомила зрителей с будущими звездами российской эстрады. Идея передачи принадлежала самому телеведущему.

По его признанию, он разработал концепцию этой передачи как противовес негативным программам, освещавшим темы наркомании, проституции и бандитизма. В шоу принимали участие дети со всех уголков страны, и программа завоевала всероссийскую популярность уже после нескольких выпусков. За 13 лет существования «Утренней звезды» на ее сцене выступили 20 тысяч детей.

Продолжение после рекламы

Впоследствии артист стал одним из создателей и продюсеров популярного российского телешоу «Угадай мелодию». Ведущим передачи стал Валдис Пельш, хотя изначально на эту роль рассматривалась кандидатура певца Валерия Сюткина.

Телевизионная деятельность в 2000-е годы

В 2000-х годах Юрий Александрович вел главные музыкальные шоу российского телевидения: «Танцы со звездами» и в дуэте с Анастасией Заворотнюк — «Танцы на льду». В 2003–2005 годах на телеканале «Россия» телеведущий вел программу «Большая перемена», посвященную российскому образованию, а на канале «РТР-Беларусь» в 2008–2009 годах Николаев выступал соведущим Ларисы Грибалевой в «Утренней почте».

В период с 2009 по 2016 год зрители видели артиста вместе с Дмитрием Шепелевым в программе «ДОстояние РЕспублики». Проект был закрыт, поскольку, по словам его создателей, в передаче уже побывали все гости, которых можно было назвать достоянием страны, а для молодых артистов существовали другие форматы.

В 2017 году список проектов Николаева пополнило телешоу «Честное слово» на Первом канале. Гостеприимный телеведущий в летней беседке, залитой солнцем, или уютной гостиной загородного дома радушно принимал звезд шоу-бизнеса, своих друзей и коллег. В числе его гостей были Жанна Бадоева, Сергей Лазарев и другие знаменитости.

Недавние проекты и общественная деятельность

В марте 2018 года Николаев стал гостем программы «Сегодня вечером», где ведущие Юлия Меньшова и Максим Галкин (внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов) вспоминали популярный проект 90-х годов «Утренняя звезда» и его ярких участников и победителей. Юрий Александрович отметил, что сама передача состоялась только благодаря его супруге Элеоноре. Для запуска шоу телеведущему потребовался кредит. Обсудив на семейном совете этот вопрос, он получил полную поддержку от своей жены. Заем планировалось вернуть через год, однако выплатили его через 7 месяцев.

В марте 2020 года программа «Честное слово» была закрыта. В феврале того же года артист принял участие в выпуске ютьюб-шоу «Осторожно: Собчак», посвященном 25-летию со дня смерти Владислава Листьева.

В январе 2021 года артист пришел в студию шоу «Док-ток» на показ документального фильма «Подлинная история Юлии Началовой». С певицей Юлией Началовой ведущий познакомился во время ее выступлений на «Утренней звезде».

Николаев стал героем сюжета в передаче «Жить здорово!» — он сделал прививку от коронавируса и в прямом эфире из студии рассказал о своем самочувствии. Также артист появился в ролике на ютьюб-канале «Стопкоронавирус.рф», где поделился своим опытом вакцинации.

Продолжение после рекламы

Телеведущий посвящал свою жизнь карьере до самой смерти

Телеведущий оставался в штате Первого канала и получал надбавку к пенсии, поскольку является народным артистом. Однако все эти обстоятельства не стали поводом для Юрия Александровича уйти на заслуженный отдых. Он руководил собственной вокально-музыкальной академией под названием «Утренняя звезда».

Воспитанники школы Николаева учатся непосредственно в «Останкино», поэтому имеют возможность наблюдать за всем закулисьем телевидения воочию. Учебный центр ведущего сотрудничает с такими проектами, как «Голос», «Две звезды» и другими рейтинговыми передачами. Ученики уже успели проявить себя в различных программах, получив бесценный опыт.

Юрий Александрович нечасто радует публику появлениями на мероприятиях. Однако осенью 2022 года он нашел время поучаствовать в передаче «Судьба человека» Бориса Корчевникова.

Смерть Николаева после продолжительной болезни

Легендарный телеведущий умер в возрасте 76 лет. О смерти Николаева 4 ноября 2025 года сообщил российский артист балета Николай Цискаридзе в своем telegram-канале.

«Юрий Николаев ушел на небеса. Сегодня вечером вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько!» — написал Цискаридзе.