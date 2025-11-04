Дроны ВСУ атаковали объекты инфраструктуры, многоквартирные дома в Белгородской области, есть пострадавшие
Дроны атаковали объекты инфраструктуры в Белгородской области
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены линии электропередач, многоквартирные дома и предприятия. Двое мирных жителей получили баротравмы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате атак в посёлке Красный Пахарь дрон нанёс удар по территории сельхозпредприятия — повреждена линия электропередач. В хуторе Михайловка, в селе Мешковое также повреждены ЛЭП. В селе Берёзовка повреждены окна и кровля многоквартирного дома. В посёлке Малиново при детонации FPV-дрона на предприятии повреждён объект инфраструктуры. „, — сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По уточненным данным, в Грайворонском округе получили баротравмы двое местных жителей. Мужчинам оказана медицинская помощь, один из них будет направлен на дополнительное обследование в белгородскую больницу. В городе Шебекино в результате ударов ещё нескольких дронов в 13 квартирах трёх многоквартирных домов выбиты окна.
