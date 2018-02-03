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Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
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03 февраля 2018
12:56  03 февраля 2018 3

Из-за рекордного снегопада челябинцы на сутки застряли в Москве

На столицу обрушилась непогодаФото: Flickr

Из-за рекордного снегопада, обрушившегося на столицу, «Аэрофлот» на сутки перенес рейс из Москвы в Челябинск. Вместо третьего февраля самолет должен вылететь на Урал четвертого.

Как значится на онлайн-табло аэропортов Внуково и Баландино, время отправления вместо 22.10 третьего февраля сместилось на 0.25 четвертого февраля. Как поясняет «Интерфакс», всего авиакомпания перенесла в субботу как минимум 48 рейсов — как внутренние, так и международные направления.

Причиной такой меры стали неблагоприятные погодные условия в Центральном федеральном округе. Так, 3 и 4 февраля станут ненастными днями этой зимы для столицы, когда ее окружат сразу два циклона. Синоптики обещали москвичам обильный снегопад, снежную кашу, накаты и прочие сложности, пишет RT. По мнению метеорологов, нынешний февральский снегопад будет самым мощным за последние сто лет.

Сергей Снегирев
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