12:30 04 февраля 2018 6

Птицы падают прямо на головы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новосибирске все чаще происходят случаи, когда охмелевшие от забродивших ягод рябины и боярышника свиристели и дрозды падают на лету. Специалисты отмечают, что из-за резких перемен температур ягоды, которыми питаются птицы, бродят и фактически становятся алкогольным продуктом.

«Моя дочь шла из школы и увидела красивую птичку на земле. Она ее подобрала и принесла с собой домой. Оказалось, что это свиристель. Он объелся ягод и опьянел. Мы его отогрели, дочь его выхаживала, а потом отпустила», — цитирует «АиФ-Новосибирск» жительницу города Ирину Белову.

В Центре реабилитации хищных птиц пояснили, что в морозы ягоды рябины, ранетки и боярышника из-за резкой смены температуры оттаивают и снова замерзают. Из-за этого происходит процесс брожения, продукты которого опьяняют пернатых. Свиристели и дрозды питаются этими плодами и теряют способность ориентироваться в пространстве. Из-за этого птицы врезаются в автомобили, провоцируя ДТП, и падают на головы горожан.

Ранее жертвой падения птицы стал гражданин США — во время охоты на него упал подстреленный гусь, пишет «Ридус».