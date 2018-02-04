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04 февраля 2018
17:00  04 февраля 2018 0

Взлетные полосы аэропортов Москвы завалены снегом. Задержаны более 80 рейсов. ФОТО, ВИДЕО

Такая картина сейчас в ДомодедовоФото: телеграм-канал Mash

В московских аэропортах из-за сильной метели днем 4 февраля задерживаются более 80 рейсов, в том числе и в уральские города. Взлетные полосы завалило снегом.

В частности, по данным сервиса «Яндекс.Расписание», из российской столицы задержаны вылеты в Екатеринбург, Магнитогорск, Пермь, Челябинск и Тюмень. Отменены рейсы в Сургут и Сабетту. В авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны отметили, что несмотря на сильный снегопад длительных задержек более двух часов нет, пишет «Интерфакс». Вместе с тем, для очистки аэродромов от снега и наледи, а также специальной обработки воздушных судов требуется время.

В авиадиспетчерских службах также добавили, что несмотря на низкую видимость не все лайнеры смогли приземлиться в Москве. Между тем в соцсетях пользователи сообщают, что самолеты больше часа висят в воздушном пространстве Домодедово в ожидании посадки, и постят скрины сайта Flightradar.

Как ранее писало «URA.RU», синоптики обещают, что снегопад в российской столице будет продолжаться весь день 4 февраля. Осадки прекратятся только утром в понедельник, 5 февраля.

Валерия Романова
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