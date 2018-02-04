{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 февраля 2018
07:10  04 февраля 2018 0

Из-за непогоды в Москве задерживаются рейсы на Урал и в Сибирь

Метель. Салехард, зима, метель, снег
Синоптики прогнозируют, что снегопад и метель продолжится в Москве до утра понедельникаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Из-за непогоды в Москве по прежнему сохраняется сложная обстановка в аэропортах. Из-за метеоусловий задержаны или отменены десятки рейсов. Субботний снегопад стал самым сильным за последние 60 лет.

Как сообщает телеканал 360, мощное выпадение осадков продолжится и в воскресенье, 4 февраля. Синоптики обещают, что снегопад утихнет лишь утром в понедельник. К утру воскресенья температура воздуха снизится, ожидается, что ветер сильный порывистый ветер до 20 м/с сменит направление с южного на северное.

Между тем, по данным онлайн-табло аэропортов в регионах, задерживается сразу два рейса по маршруту Москва — Челябинск. Рейс 179 авиакомпании NordWind прибудет с задержкой вместо 4:10 ожидается в 6:30, рейс 1424 «Аэрофлота» прибудет вместо 5:05 в 6:40.

А вот в Тюмени, напротив, задерживают вылет в Москву. Из расписания следует, что рейс «Аэрофлота» 1509 из аэропорта Рощино в Шереметьево вылетит вместо 7:25 в 10:05.

В Перми задерживаются рейсы как прилет, так и на вылет. Из Большого Савино рейс «Аэрофлота» 1219 вылетит вместо 6:30 лишь в 8:00, а вечерний рейс 1769 той же авиакомпании вместо 19:25 4 февраля вылетит уже за полночь в понедельник — в 0:25 5 февраля. Прибытие рейса 1318 задерживается до 7:22, а 1394 задерживается до 7:25.

Рейс 1490 в Салехард ориентировочно вылетит из Шереметьево в 11:40

В Екатеринбурге рейс 1409 в Шереметьево задержится до 9:25 (должен был вылететь в 6:00). Рейс же 1416 из Шереметьево в Кольцово, запланированный на 3:35 5 февраля и вовсе пришлось отменить. Как следует из сообщения перевозчика — все из-за тех же неблагоприятных условий. Все пассажиры перебронированы на другие рейсы.

Как следует из табло аэропорта Шереметьево, не улетели пассажиры рейса 15:12 в Сургут рейс, запланированный в 1:40 был также отменен.

Отметим, накануне вечером транспортная прокуратура Москвы начала проверку по факту задержек и отмены рейсов в аэропортах, соблюдения прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов. По информации ведомства, по состоянию на 20:00 3 февраля интервалы между вылетами не превышали трех часов.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров