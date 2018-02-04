Из-за непогоды в Москве задерживаются рейсы на Урал и в Сибирь

07:10 04 февраля 2018 0

Синоптики прогнозируют, что снегопад и метель продолжится в Москве до утра понедельника Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Из-за непогоды в Москве по прежнему сохраняется сложная обстановка в аэропортах. Из-за метеоусловий задержаны или отменены десятки рейсов. Субботний снегопад стал самым сильным за последние 60 лет.

Как сообщает телеканал 360, мощное выпадение осадков продолжится и в воскресенье, 4 февраля. Синоптики обещают, что снегопад утихнет лишь утром в понедельник. К утру воскресенья температура воздуха снизится, ожидается, что ветер сильный порывистый ветер до 20 м/с сменит направление с южного на северное.

Между тем, по данным онлайн-табло аэропортов в регионах, задерживается сразу два рейса по маршруту Москва — Челябинск. Рейс 179 авиакомпании NordWind прибудет с задержкой вместо 4:10 ожидается в 6:30, рейс 1424 «Аэрофлота» прибудет вместо 5:05 в 6:40.

А вот в Тюмени, напротив, задерживают вылет в Москву. Из расписания следует, что рейс «Аэрофлота» 1509 из аэропорта Рощино в Шереметьево вылетит вместо 7:25 в 10:05.

В Перми задерживаются рейсы как прилет, так и на вылет. Из Большого Савино рейс «Аэрофлота» 1219 вылетит вместо 6:30 лишь в 8:00, а вечерний рейс 1769 той же авиакомпании вместо 19:25 4 февраля вылетит уже за полночь в понедельник — в 0:25 5 февраля. Прибытие рейса 1318 задерживается до 7:22, а 1394 задерживается до 7:25.

Рейс 1490 в Салехард ориентировочно вылетит из Шереметьево в 11:40

В Екатеринбурге рейс 1409 в Шереметьево задержится до 9:25 (должен был вылететь в 6:00). Рейс же 1416 из Шереметьево в Кольцово, запланированный на 3:35 5 февраля и вовсе пришлось отменить. Как следует из сообщения перевозчика — все из-за тех же неблагоприятных условий. Все пассажиры перебронированы на другие рейсы.

Как следует из табло аэропорта Шереметьево, не улетели пассажиры рейса 15:12 в Сургут рейс, запланированный в 1:40 был также отменен.

Отметим, накануне вечером транспортная прокуратура Москвы начала проверку по факту задержек и отмены рейсов в аэропортах, соблюдения прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов. По информации ведомства, по состоянию на 20:00 3 февраля интервалы между вылетами не превышали трех часов.