Зять украл у пенсионерки из Сибири 8 миллионов долларов и 52 квартиры в Майами

Пенсионерка из Иркутска Тамара Филиппова пожаловалась в американский суд на своего зятя Илью Могилевского. Женщина перевела ответчику 8 млн долларов, чтобы тот покупал и продавал квартиры на рынке недвижимости в Майами, получая свой процент от сделок. Однако Илья Могилевский организовал свой бизнес, открыв 30 различных фирм и трастовых фондов. С их помощью он покупал те активы, о которых договаривался с тещей, но оформлял их на себя и своих партнеров.
Одной из первых покупок Могилевского стали апартаменты в башне Трампа в Майами, о которых мечтала его теща. Квартира, купленная любящим зятем, стоила около 1,1 млн долларов. За 11 лет махинаций молодой человек и его жена стали владельцами 52 квартир и домов в различных городах Флориды.
В итоге зять практически опустошил тещины счета в банках, а недвижимость, которая должна была принадлежать Тамаре Филипповой, переписал на себя и свою жену, сообщает Life.ru. Сейчас Илья и его супруга значатся ответчиками по уголовному иску в суде Южного округа Флориды. Суд полагает, что Могилевский не только ограбил тещу, но и вывел около 2,7 млн долларов из банка штата Флорида, использовав схему фиктивного кредитования.
Историей могут заинтересоваться российские спецслужбы. Откуда у иркутской пенсионерки миллионы, пока неизвестно. По информации издания, супруг Филипповой имеет цементный бизнес в Иркутской области и получает госконтракты от местного правительства. В компаниях Филиппова «Лайфу» не подтвердили и не опровергли связи их начальника с зарубежными активами.