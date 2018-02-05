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05 февраля 2018
Главные новости Москвы
12:39  05 февраля 2018 12

Зять украл у пенсионерки из Сибири 8 миллионов долларов и 52 квартиры в Майами

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионерка, старушка, грусть, отчаяние
Тамара Филиппова, пенсионерка из Иркутска, стала жертвой махинаций своего родственникаФото: depositphotos.com © URA.RU

Пенсионерка из Иркутска Тамара Филиппова пожаловалась в американский суд на своего зятя Илью Могилевского. Женщина перевела ответчику 8 млн долларов, чтобы тот покупал и продавал квартиры на рынке недвижимости в Майами, получая свой процент от сделок. Однако Илья Могилевский организовал свой бизнес, открыв 30 различных фирм и трастовых фондов. С их помощью он покупал те активы, о которых договаривался с тещей, но оформлял их на себя и своих партнеров.

Одной из первых покупок Могилевского стали апартаменты в башне Трампа в Майами, о которых мечтала его теща. Квартира, купленная любящим зятем, стоила около 1,1 млн долларов. За 11 лет махинаций молодой человек и его жена стали владельцами 52 квартир и домов в различных городах Флориды.

В итоге зять практически опустошил тещины счета в банках, а недвижимость, которая должна была принадлежать Тамаре Филипповой, переписал на себя и свою жену, сообщает Life.ru. Сейчас Илья и его супруга значатся ответчиками по уголовному иску в суде Южного округа Флориды. Суд полагает, что Могилевский не только ограбил тещу, но и вывел около 2,7 млн долларов из банка штата Флорида, использовав схему фиктивного кредитования.

Историей могут заинтересоваться российские спецслужбы. Откуда у иркутской пенсионерки миллионы, пока неизвестно. По информации издания, супруг Филипповой имеет цементный бизнес в Иркутской области и получает госконтракты от местного правительства. В компаниях Филиппова «Лайфу» не подтвердили и не опровергли связи их начальника с зарубежными активами.

Виктор Жуков
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